Camilla Parker mandata via da Buckingham, Carlo avrebbe scoperto la verità

Camilla Parker viene mandata via da Buckingham Palace. Il nuovo sovrano avrebbe scoperto tutta la verità: che cosa è successo?



Momenti di tensione nella famiglia reale. Re Carlo si trova nuovamente a prendere una decisione impopolare: Camilla fuori da palazzo Reale per questa ragione. Il monarca stavolta è irremovibile.

Carlo III messo con le spalle al muro

Nessuno ha mai pensato che essere re fosse semplice, men che meno Carlo che da principe del Galles si ritrova oggi ad essere il sovrano d’Inghilterra. Sicuramente, il figlio della Regina Elisabetta e del duca di Edimburgo non ha preso questo compito a cuor leggero.

Certo, avrebbe potuto abdicare per non salire al trono d’Inghilterra, ma perché rinunciare a una possibilità del genere a cui da tanti anni aspirava? Fonti vicine alla famiglia reale hanno sempre dichiarato che Carlo, negli anni passati, quando la Regina Elisabetta era ancora in salute, stava ordendo un piano alle sue spalle per convincere la madre all’abdicazione.

Nulla di tutto ciò è avvenuto. Queen Elizabeth ha combattuto fino alla fine ed è stata seduta sul suo trono fino a quando la morte non l’ha strappata al mondo. Oggi la Regina Elisabetta non c’è più.

Con la sua morte si è chiusa un’epoca storica eccezionale per il regno d’Inghilterra ma una nuova sta iniziando sotto la guida di Carlo che per il momento si è ritrovato nella condizione di dover prendere delle decisioni che non sempre hanno suscitato l’entusiasmo della corte e dei sudditi.

Sapete che cosa si è ritrovato costretto a fare il sovrano? Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo monarca d’Inghilterra è stato obbligato a cacciare Camilla da Buckingham.

Camilla fuori dalla casa reale: il monarca obbligato a farlo

Secondo alcune indiscrezioni che giungono proprio dal Regno Unito, Re Carlo III si sarebbe trovato con le mani legate e impossibilitato a fare altrimenti. La decisione che a malincuore ha dovuto prendere è davvero crudele: Camilla fuori dal palazzo reale.

Con la morte della Regina Elisabetta, non soltanto Carlo ha assunto la carica più alta e importante per un reale ma anche la sua consorte Camilla che è diventata di conseguenza Regina.

Tutto merito di Queen Elizabeth che qualche tempo prima di morire aveva cambiato le regole in piedi da secoli pur di accontentare suo figlio Carlo. Il sovrano desiderava avere un giorno al suo fianco non una principessa consorte bensì una regina.

Detto fatto. Elisabetta ha fatto in modo che dopo la sua morte anche Camilla potesse essere nominata dai sudditi Queen. Eppure, sembra che Carlo oggi si sia pentito non solo di questa scelta ma anche di avere al suo fianco una donna così complicata come Camilla Parker.

Per quale ragione? Sono noti a tutti i problemi di alcolismo della ex duchessa di Cornovaglia. La Shand in più occasioni ha alzato il gomito anche ad eventi pubblici e dinanzi al marito mettendo in imbarazzo la corona e il consorte.

Per un periodo di tempo, l’emergenza sembrava rientrata ma dopo la morte della Regina Elisabetta, la regina consorte pare essere caduta nuovamente nel baratro dell’alcolismo. Solo un mese fa, il nome di Camilla Parker è comparso nella lista di un centro di riabilitazione in India per combattere la sua dipendenza.

Ritornati in Inghilterra, però, sarebbe ricaduta nelle vecchie abitudini di un tempo, dice un famoso settimanale tedesco, e a corte avrebbe alzato nuovamente il gomito. Una cosa questa inammissibile, che assolutamente non è accettabile per una regina consorte.

La Parker sta mettendo in difficoltà Carlo che non può avere al suo fianco una donna con problemi di alcolismo. Sembra dunque che il monarca abbia raggiunto un accordo con la moglie: Camilla deve entrare in un nuovo centro di riabilitazione, pulirsi e ritornare a casa altrimenti il 6 maggio 2023 l’incoronazione di lei come Queen non ci sarà.

Il monarca avrebbe chiesto aiuto ad una struttura collocata a 5.000 miglia da Londra, un centro di riabilitazione nel quale Camilla sarà spedita per risolvere i suoi problemi con l’alcolismo.