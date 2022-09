Camilla Parker, la figlia è uno spettacolo della natura: alla faccia di Kate Middleton | FOTO

By

Camilla Parker è la Regina Consorte di Carlo III di Inghilterra, con una vita passata che ha alimentato tutti i gossip. Ma in pochi conoscono sua figlia, bellissima e talentuosa!

È da poco tornato tutto quanto alla normalità dopo aver dato l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II. Il suo funerale è stato un evento a livello mondiale con l’arrivo di ogni tipo di istituzione, reale e personalità di spicco da tutto il mondo.

A tutti questi si aggiungono i milioni di persone che sono state presenti sul posto oltre a chi ha seguito tutti gli eventi in TV. I clan familiari di tutti i parenti della regina hanno partecipato a questo ultimo saluto e non è passata inosservata la figlia di Camilla Parker Bowles, sempre bellissima tanto da oscurare la perfetta Kate moglie di William.

Ma chi è? Conosciamola meglio.

Camilla Parker, la vita prima di sposare Carlo III

Camilla Parker, prima dei gossip e della sua vita meravigliosa con Re Carlo III ha avuto un matrimonio e due bellissimi figli.

Oggi è regina consorte e i suoi figli sono lontanissimi dal gossip, dai protocolli di casa Reale ma non ai membri di questa famiglia. Le persone sono curiose e vogliono sapere tutto quello che riguarda i figli di Camilla Parker, dal lavoro che svolgono sino alla loro vita privata tra figli e consorti.

Il cognome Parker Bowles è conosciuto da moltissimi anni, non solo per il gossip che accumuna Carlo a Camilla ma anche per tutti i documentari e le biografie che sono state realizzate sulle famiglie.

Il cognome di Camilla è Shand poi cambiato con quello del suo primo marito dalla quale ha avuto i due figli tanto amati. Inutile raccontare una storia conosciuta, ovvero l’incontro tra Camilla e Carlo con un amore che è scoppiato sin dal primo momento. I due poi hanno seguito due strade diverse con due differenti matrimoni, figli e nipoti.

I figli di Andrew e Camilla sono sempre stati lontani dai riflettori, seppur sempre presenti a tutti gli eventi perché in ottimi rapporti con Carlo – William e Harry.

Chi è Laura Parker Bowles, figlia di Camilla regina consorte?

Come accennato, Laura Parker Bowles è la secondogenita di Camilla e i gossip quando riescono si occupano di lei perché talentuosa e molto bella. Classe 1978 è una esperta d’arte ed è altamente apprezzata nel settore, seppur riservata.

È felicemente sposata e ha tre figli: Eliza e i gemelli Gus e Louis. Eliza al matrimonio di William e Kate è stata una flower girl nel 2011. Tra loro c’è tantissima armonia e nel privato si frequentano tutti, dalle vacanze sino agli eventi o feste comandate.

Laura è sempre vicina alla madre e ha supportato le sue scelte, sin da quando era piccola. È in totale armonia con William e Harry, condividendo anche del tempo con Carlo perché parte della famiglia.

Laura e il fratello Tom non avranno mai un ruolo istituzionale, mentre la madre è oggi Regina Madre dopo l’incoronazione di Carlo III. Non ci sono diritti monastici o altro, ma solo il legame con il nuovo sovrano con figli avuti da un matrimonio precedente.

Sicuramente Laura, riservata in tutto quello che fa, sarà sempre presente per la madre e il patrigno ma senza rubare la scena. Anche se non è passata inosservata ai giornalisti, bella e luminosa tanto da rubare la scena a Kate Middleton.