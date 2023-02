Camilla Parker dopo tanti anni torna a fare lo sgambetto a Lady Diana e gli inglesi non hanno apprezzato il suo gesto.

Camilla Parker è finalmente vicina nel prendersi la sua rivalsa contro tutto quello che sino ad oggi ha dovuto subire. Il suo gesto è stato visto come uno sgarbo terribile nei confronti dell’amata Lady Diana, anche dopo tantissimi anni dalla sua morte. Una parte degli inglesi teme che la nuova Regina Consorte non sarà mai come la compianta Principessa del Popolo e, allo stesso tempo, che continui a fare dei gesti irrispettosi. Come quest’ultimo che ha lasciato tutti senza parole.

Camilla Parker, pronta per l’incoronazione del marito Re Carlo

Dopo anni di gossip e di pazienza, Camilla Shend pronta per indossare la sua corona e stare a fianco del marito Carlo III durante l’incoronazione. Il 7 maggio l’Inghilterra si fermerà e darà il via all’evento più atteso dell’anno, dopo la morte improvvisa della Regina Elisabetta.

Una incoronazione diversa dal solito, moderna e movimentata con un concerto che accoglierà sul palco nomi di spicco come Harry Styles, Take That, Spice Girls, Lionel Richie e tantissimi altri ancora. Secondo le indiscrezioni Ed Sheeran ha dovuto declinare l’invito per impegni già presi, mentre Adele non si sarebbe ancora fatta sentire dopo l’invito del nuovo Sovrano.

Sarà un evento da non perdere in tutti i senti, con la curiosità di capire se Harry e Meghan saranno presenti così che la famiglia possa finalmente mettere un punto dopo i litigi e le delusioni a seguito dell’uscita dell’autobiografia Spare.

È anche una piccola rivalsa per Camilla, questa donna che ha subito negli anni una pressione mediatica non indifferente. Oggi è la Regina Consorte e tutti attendono di vederla accanto al nuovo Re Carlo III: il suo ultimo gesto è stato conseguenza di una decisione che non è stata presa bene dagli inglesi.

Lo sgarbo di Camilla nei confronti di Lady Diana

La regina Camilla ha fatto la sua scelta e, ancora una volta, viene messa sotto la lente di ingrandimento. La maggior parte degli inglesi non ha gradito e ha interpretato la decisione come l’ennesima caduta di stile e uno sgarbo nei confronti di Lady Diana.

A disegnare l’abito per l’incoronazione sarà Bruce Oldfied, stilista di 72 anni e grande amico di Camilla. Non solo, questo designer è stato un nome simbolo per la famiglia reale tra i preferiti di Diana Spencer.

Un atto di coraggio, una rivalsa o vendetta per la nuova regina Camilla? Nulla di tutto questo, perché – come evidenziano i magazine inglesi – lei avrebbe solo scelto un suo amico e uno degli stilisti più bravi nel disegnare vestiti per eventi di un certo calibro.

Gli inglesi associano il nome del designer a quello di Diana, quando le è stato disegnato il bellissimo abito da sera aperto sulla schiena in lamè nel 1985. Uno dei tanti abiti disegnati da lui e indossati dalla bellissima Diana durante eventi di ogni tipo. Grazie a lei, Bruce ha poi vestito celebrità del mondo della musica e dello spettacolo come Rihanna o Taylor Swift.

A dispetto di quello che in molti hanno pensato, Camilla e il designer collaborano da tempo. Il suo nome ora è emerso come lo stilista di punta per l’incoronazione, suscitando clamore tra gli inglesi perché a loro avviso irrispettoso nei confronti di Diana.