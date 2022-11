Camilla Parker, ecco il tremendo nomignolo che ha dato a Meghan Markle

Quel nomignolo particolare per Meghan Markle è stata proprio la Regina Consorte Camilla Parker a darglielo ed è questo.

Camilla Parker è sempre stata una donna molto particolare, per questo motivo gli inglesi vorrebbero vedere Kate Middleton sul trono al suo posto. Non è tutto, oltre ad essersi presa lo screttro e la corona comandando tutta la Royal Family sembra proprio che non le piaccia dare nomignoli a tutti quanti. Quello per Meghan Markle non è piaciuto all’opinione pubblica che lo ha considerato poco regale: scopriamo insieme come viene chiamata la moglie del Principe Harry da Camilla Parker?

Camilla Parker: il nomignolo dato a Meghan Markle

Sappiamo bene che attualmente i rapporti nella Royal Family non sono di certo idilliaci. Dopo la morte della Regina Elisabetta, infatti, più nessuno si sta comportando in maniera civile.

Uno dei biografi reali ha messo il dito nella piaga evidenziando di come Camilla Parker – Regina Madre – abbia dato un nomignolo assai curioso alla moglie di Harry – Meghan Markle.

Hanno definito questo soprannome offensivo, tanto che dopo la divulgazione sui vari media inglesi Harry si sarebbe notevolmente risentito. Non è poi un segreto che la famiglia reale inglese non abbia mai visto Meghan di buon occhio.

Camilla Parker, fondamentalmente perfida e agguerrita nei confronti di tutti i componenti della famiglia reale inglese, con un solo nomignolo ha confermato quello che pensa dell’ex attrice.

Secondo il noto biografo reale Tom Bower, agli inizi della storia tra Meghan e Harry Camilla usava chiamarla “that minx” che si traduce come civettuolo e astuto evidenziando una persona di cui proprio non ci si può fidare.

Questo è trapelato durante una intervista al The Sun, mettendo in luce una Camilla dispettosa nei confronti di una ragazza molto più giovane e amata del suo figliastro.

“Fin dall’inizio, Camilla era sospettosa di quella arrivata da Los Angeles”

Tom Bower ha detto inoltre che per Camilla fosse impossibile che una attrice famosa potesse lasciare indipendenza, famiglia e una vita di un certo tipo per servire la corona inglese e fare un passo indietro.

Magari dietro tutto il caos avvenuto poi dopo con Harry e la decisione di andarsene a Los Angeles ci potrebbe essere anche questo. Ma attenzione, se a Camilla non è mai piaciuta Meghan, il sentimento era comunque reciproco.

Meghan Markle, come viene chiamata dal Principe Carlo?

Ovviamente, anche il Principe Carlo ha voluto dare un soprannome alla nuora anche se decisamente diverso da quello di Camilla. The Mail on Sunday ha dichiarato che Carlo III ha sempre chiamato Meghan “Tungsten” perché forte e determinata a raggiungere i suoi obiettivi.

“Il principe Carlo ammira Meghan per la sua forza”

Soprattutto perché ha saputo dare a Harry il coraggio di affrontare non poche problematiche sorte durante questi anni.

Insomma, un soprannome che non fa certo infuriare nessuno ma che evidenzia il temperamento forte e determinato dell’ex attrice americana.