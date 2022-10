Camilla Parker cambia look, forse anche Carlo farebbe fatica a riconoscerla | FOTO

Camilla Parker ha completamente stavolto il suo look e anche Carlo stenterebbe a riconoscerla. Cosa ha combinato?

Camilla Parker è la Regina consorte che in questo periodo sta facendo discutere tutti quanti. Sembra proprio che abbia preso questo ruolo con grande responsabilità, comandando tutti quelli che le capitano a tiro. Ma la questione oggi si sposta al suo look, completamente stravolto tanto che anche Re Carlo III potrebbe non riconoscere la sua stessa moglie. A vederla, infatti, sembra un’altra donna e non mancano di certo i commenti degli inglesi che hanno notato qualcosa di veramente diverso in lei. Siete curiosi?

Camilla Parker e il suo stile sobrio da Regina

Camilla Parker ieri era l’amante del Principe Carlo e ha alimentato i gossip a livello internazionale. Poi è diventata la moglie sino alla Regina Consorte, oggi più che mai presente sulla scena internazionale con il suo modo di fare che non è passato inosservato.

In effetti, negli ultimi tempi i media inglesi hanno sottolineato che tra lei e i membri della famiglia si è arrivati quasi ai ferri corti. Bisogna capire che Camilla ha deciso di vestire il suo ruolo nel migliore dei modi, in aiuto a Re Carlo III: comanda tutti e si impone, anche quando non è espressamente richiesto.

Non è tutto, Camilla ha voluto cambiare anche il suo modo di vestire e di presentarsi in pubblico. Da sempre la conosciamo per il suo look sobrio ed elegante con acconciatura classica e make up nude. Dopo la morte della Regina Elisabetta II, il suo ruolo è diventato pragmatico e si è fatta strada nei meandri di protocolli e regole reali.

Gli inglesi si spettano che la Regina Consorte non faccia dei colpi di testa, non solo in termini di comportamento ma anche di stile tagliando le spese superflue. Infatti, secondo i ben informati, la cerimonia di incoronazione sarà molto sobria. Nel frattempo Camilla si è portata avanti e ha sfoggiato un look particolarmente diverso dal solito, scioccando gli inglesi. Carlo III l’avrà riconosciuta subito?

Camilla Parker nuovo look: uno stile stravolto

Camilla Parker Bowles dona speranza a tutti quanti, arrivando a 75 anni per ricoprire il ruolo di Regina Consorte: chi lo avrebbe mai detto? Tuttavia, i media inglesi e i sudditi hanno notato in lei una certa predisposizione al ruolo, oltre che vederla a proprio agio in questi panni.

Camilla è sempre stata caratterizzata da una certa sobrietà, con una presenza scenica discreta ed elegante. Lei è una donna molto intelligente e sa bene che la memoria di Lady Diana sarà sempre presente e mai dimenticata. Inoltre è sicuramente al corrente che gli inglesi non vedono l’ora di avere William come Re e Kate come Regina Consorte anche se dovranno attendere molti anni.

Camilla Parker nel tempo ha saputo comunque conquistare parte della Nazione, sempre in prima linea e in supporto del marito soprattutto nei primi giorni di regno. Lo stile in questi giorni è però completamente cambiato e i media inglesi si chiedono quale sia il motivo di tale decisione.

Come pubblicato anche sul profilo Instagram della Famiglia Reale, quello ufficiale, la Parker si è mostrata in pubblico con un look particolarissimo. Un abito lungo e autunnale, con una fantasia particolare di piume. Adatto all’occasione ma sicuramente meno elegante del solito.

I coniugi reali sono stati chiamati a presenziare a Project Zero, con una visita e un colloquio con i partecipanti al progetto. La Regina Consorte ha scelto di abbinare una scarpa bassa nera con tacco basso, collant scuri e una collana d’oro che vitaminizza il look poco sobrio. Sarà stato un outfit scelto propriamente per l’occasione? Per ora non ci è dato saperlo, bisognerà attendere la prossima uscita pubblica.