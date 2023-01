Camila Giorgi, ha adempito all’obbligo vaccinale: “Sono tranquilla”

By

La famosa tennista Camila Giorgi, subito dopo la gara d’esordio all’Australian Open, ha fatto chiarezza sulla questione dei certificati vaccinali falsi. La sportiva afferma di aver fatto tutti i vaccini e di essere dunque tranquilla con la coscienza.

Giorgi dunque ha voluto fare chiarezza sull’inchiesta aperta dalla procura di Vicenza, che vede imputata la dottoressa Daniela Tecioiu Grillone. A quanto pare la tennista dichiara di aver fatto tutti i vaccini e di non essere a conoscenza dei problemi che la dottoressa aveva con la legge.

Le affermazioni della tennista Camila Giorgi

Subito dopo il termine della gara di esordio dell’Australian Open, Camila Giorgi ha voluto dire la sua sulla discussa vicenda dei certificati vaccinali falsi, che vede imputata anche Madame.

Giorgi ha affermato di aver fatto tutte le dosi vaccinali e di stare dunque tranquilla. Aggiungendo di non sapere che la dottoressa Grillone avesse problemi con la legge e che in ogni caso rimangono problemi suoi e non della tennista.

Infatti la sportiva racconta di essersi vaccinata con la dottoressa una sola volta, mentre le altre dosi li ha fatti da altri dottori.

Alla domanda dei media, se avesse accettato un certificato falso dalla dottoressa imputata, la donna ha risposto con un convinto “no”.

“Ha fatto il mio nome, è vero. Ma ha fatto i nomi di almeno 300 persone”.

Ha affermato Camila Giorgi, aggiungendo che se non avesse fatto i vaccini, non avrebbe potuto partecipare alla gara.

L’inchiesta della procura di Vicenza sui certificati vaccinali falsi

L’inchiesta aperta dalla procura di Vicenza riguarda la diffusione di alcuni certificati vaccinali falsi di vaccini anti covid a carico della dottoressa Daniela Tecioiu Grillone.

A quanto pare infatti la dottoressa è imputata per aver fornito numerosi vaccini falsi per il Covid19. L’accusa è di falsità ideologica, corruzione commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato.

L’imputata è stata ufficialmente arrestata nel febbraio 2022 e recentemente ha deciso di collaborare con gli inquirenti, facendo diversi nomi di pazienti che hanno usufruito “del suo servizio”. Tra questi vi sono anche dei nomi molto noti, come quello della giovane cantante Madame o anche quello della famosa tennista.

La stessa Grillone infatti aveva affermato con assoluta certezza che nessuno dei vaccini somministrati alla famiglia Giorgi fosse stato effettivamente attuato. Avendo dunque fornito certificati falsi anche a beneficio della sportiva.