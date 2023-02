Cambio in panchina per la Spal, al posto di De Rossi arriva Oddo

La Spal ha deciso di esonerare Daniele De Rossi: il tecnico romano verrà sostituito da un suo ex compagno azzurro, Massimo Oddo.

Manca solo l’annuncio ufficiale ma la notizia è questa: la Spal ha deciso di mandare via il tecnico Daniele De Rossi, dopo tre sconfitte di fila che hanno posizionato la squadra al terzultimo posto in serie B.

Al suo posto sta per arrivare un suo compagno di Nazionale, l’ex calciatore Massimo Oddo, con il quale già c’è un’intesa per il prossimo contratto. Ecco le novità.

Daniele De Rossi dice addio alla Spal

È stata decisiva la terza sconfitta della Spal con il tecnico Daniele De Rossi alla guida, ingaggiato lo scorso ottobre per rimpiazzare Roberto Venturato, esonerato prima di lui.

Aveva esordito con un pareggio in casa, contro il Cittadella, per poi vincere tre partite. Di seguito, la squadra di Ferrara ha pareggiato cinque volte e ha perso ben 8 partite, tra queste anche quella di Coppa Italia contro il Genoa.

Questi numeri, con tre sconfitte di seguito, hanno decretato l’esonero di Daniele De Rossi. La società del club ha deciso già chi lo sostituirà: sarà il suo ex collega della Nazionale Massimo Oddo a prendere il suo posto.

Le ultime notizie dicono che è già pronto un contratto per lui, fino alla fine della stagione, con un’opzione per la prossima se la situazione dovesse risollevarsi.

Chi è Massimo Oddo

Massimo Oddo ha esordito come professionista in Serie C1, con il Fiorenzuola e nel 1998 ha giocato in Serie B per la prima volta, con la squadra del Monza.

Approda poi in serie A, durante il campionato 1999/2000 con il Napoli, per poi passare al Verona, alla Lazio, al Milan, al Bayern Monaco e al Lecce.

Nel 2006 fa parte della magica squadra della Nazionale Italiana, che quell’anno vinse i Mondiali di Calcio in Germania.

Nel 2012 annuncia il suo ritiro come giocatore e comincia a frequentare il corso di abilitazione per allenatori professionisti Prima Categoria – UEFA Pro.

Ha cominciato, quindi, la sua carriera da allenatore, prima per il Pescara, poi per l’Udinese e poi per il Crotone.

Dopo un periodo di inattività, torna nel ruolo di allenatore per il Padova in Serie C, nel 2022, sostituendo Massimo Pavanel. Alla fine della stagione lascia il club, tornando a fare l’opinionista per Prime Video, ruolo che aveva già iniziato tra il 2020 e il 2021.

Ora, si apre per lui una nuova opportunità, non resta che attendere la firma ufficiale del contratto con la Spal.