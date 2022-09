Calzini sporchi, lascia perdere la candeggina: tornano bianchi solo se usi questo

Vuoi i calzini bianchissimi e non sai come fare? Dimentica la candeggina, perchè questo ingrediente ti cambierà completamente la vita.

Inutile negarlo, tutti amano i calzini bianchi per le quattro stagioni dell’anno ma il fatto che si anneriscano subito è una dannazione. La prima cosa che viene in mente di usare è la candeggina, ma quasi nessuno sa che c’è un ingrediente naturale che li rende ancora più bianchi e praticamente come nuovi.

Calzini bianchi, tra moda e comodità

La moda detta le regole ma la comodità prende sempre il sopravvento. Il calzino bianco di cotone è quello più usato, non solo per fare sport ma anche per uscire rendendo ogni azione comoda e il piede protetto da sudore o umidità.

La vera dannazione del colore bianco è che si sporca subito, infatti nei cassetti tutti hanno tantissime paia di calze dello stesso colore al fine di non dover indosssare quelle annerite. Nella maggior parte dei casi si mettono a mollo con la varechina, senza pensare che le trame del cotone si spezzano con il tempo dovendo buttare il calzino.

Ci sono altre soluzioni? Le nonne hanno voluto svelare il loro segreto e c’è un ingrediente in particolare che rende il calzino bianco e come nuovo, senza intaccare le trame del tessuto.

Come sbiancare i calzini anneriti con i rimedi naturali

È il limone il vero protagonista del lavaggio dei calzini per averli bianchissimi, eliminando il nero dello sporco senza danneggiare le sue trame. Tra i vantaggi anche la possibilità di poterlo usare in lavatrice:

Spremere il limone sulle macchie e lasciar agire qualche minuto. Subito dopo azionare il lavaggio della lavatrice classico per un risultato bianchissimo e profumatissimo. In alternativa, il succo di limone può essere messo direttamente nel cestello della lavatrice, per una azione igienizzante totale.

Se sei abituato a lavare i calzini bianchi a mano, basterà immergerli in una bacinella con acqua molto calda e succo di limone filtrato. Lasciare in ammollo a seconda del grado di sporco da trattare e poi risciacquare abbondantemente con tantissima acqua.

Ci sono anche altri ingredienti che possono essere usati per trattare un calzino sporco e annerito:

L’ aceto di vino bianco potrà essere messo direttamente in lavatrice (250ml) all’interno della vaschetta prima di procedere con il lavaggio. Stessa quantità anche per il lavaggio a mano in ½ litro di acqua fredda. Lasciare i calzini in ammollo 45 minuti e aggiungere del sapone di Marsiglia. Subito dopo strofinare energicamente e risciacquare per un risultato bianchissimo!

Non male anche il bicarbonato con la sua azione sbiancante, da mettere direttamente in lavatrice durante il lavaggio ad una temperatura di 40°. Ovviamente si può agire anche a mano, inumidendo il calzino per poi applicare due cucchiaini di bicarbonato. Prendere ½ limone e strofinarlo energicamente sulle macchie, lasciando agire i due ingredienti per 10 minuti. Risciacquare bene e il giorno è fatto.

Il limone può essere usato anche per il metodo della pentola, che prevede di far bollire i calzini nell’acqua insieme alle sue fette. Spegnere il fuoco e poi lasciare in ammollo prima di metterli in lavatrice: saranno come nuovi e mai indossati.