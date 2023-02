Calenda lancia un ultimatum a Renzi: “Dica se ci sta entro 10 giorni”

Dopo la sconfitta alle elezioni Regionali, Carlo Calenda annuncia un ultimatum a Matteo Renzi, per la possibilità di creare un partito unico per il centro. Ecco cosa ha detto.

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha lanciato un appello a Matteo Renzi, dopo la sconfitta alle Regionali nel Lazio e in Lombardia.

Secondo quanto riporta Repubblica, Calenda ha chiesto ufficialmente a Renzi di dire la sua su una possibile creazione di un partito unico, tra Azione e Italia Viva. Ecco la situazione attuale e cosa ha detto il politico.

Carlo Calenda parla a Renzi: “Dica se ci sta”

Martedì 14 febbraio, Carlo Calenda ha parlato al direttivo del suo partito Azione, rivolgendo a Matteo Renzi un ultimatum, per capire se l’ex presidente del consiglio è d’accordo a formare un partito unico centrista.

Dopo la dura sconfitta alle Regionali lo scorso weekend, Calenda vuole tentare di creare un partito unico, che metta insieme le forze di Azione e di Italia Viva.

Calenda avrebbe affermato: “Renzi dica se ci sta, entro 10 giorni. Sì o no. Dobbiamo superare le quote, chi sta con Azione, chi con Iv. Ci fanno solo male. Anche perché io ho sostenuto tutti i candidati, andando in giro per mezza Italia, mentre Renzi sosteneva solo i suoi, giustamente, essendo presidente di Italia Viva, al contrario di me, che lo sono di tutta la federazione”

Secondo il piano di Carlo Calenda, entro un mese bisogna partire con la costruzione di un partito unico, eliminando la denominazione Terzo Polo, che secondo lui non va.

Nonostante le numerose smentite da parte di entrambi, tra Calenda e Matteo Renzi ci sarebbero ancora dei disaccordi, che però entrambi sembrano vogliano sanare per il bene del futuro politico del centro.

Oggi, Matteo Renzi dovrebbe parlare in Senato, forse ci sarà Calenda ma non è una notizia certa.

Sicuramente, si rivedranno il 27 febbraio prossimo, al comitato politico del Terzo Polo, probabilmente per decidere una volta per tutte quale sarà il suo futuro.

I risultati delle elezioni regionali

Il risultato delle elezioni Regionali nel Lazio e in Lombardia non hanno soddisfatto per nulla Carlo Calenda e Matteo Renzi.

La colazione non ne è uscita molto bene dalle votazioni, perdendo moltissimi voti rispetto alle ultime politiche.

Solo 5 seggi aggiudicati per il Terzo Polo, di cui 3 per i renziani e solo 2 agli esponenti del partito Azione.

Ora, però, i due leader sono pronti a capire come affrontare le elezioni Europee del 2024, ecco perché come loro stessi affermano è finito il momento di temporeggiare e bisogna capire quanto prima come proseguire, sulla strada probabile del partito unico.

Non resta che attendere il 27 febbraio, quando il Terzo Polo si riunirà per discutere delle possibili strade da intraprendere.