Calciomercato, visite mediche per Scamacca poi la firma con l’Atalanta

Il centravanti ormai ex West Ham è atterrato a Roma e a breve diventerà un giocatore dell’Atalanta: la Dea supera l’Inter nella trattativa.

Gianluca Scamacca è atterrato a Roma, dove sosterrà le visite mediche. Il giocatore ha scelto l’Atalanta dopo che nella trattativa con l’Inter per riportarlo in Italia si era inserita anche la Dea. Test fisici nella Capitale, poi la firma a Bergamo. Come cambia l’attacco di Gasperini con i nuovi acquisti: reparto offensivo rivoluzionato grazie alla cessione record di Hojlund al Manchester United.

Gianluca Scamacca è atterrato in Italia: “Forza Atalanta”

“Forza Atalanta” ha detto dalla sua auto Gianluca Scamacca appena atterrato a Roma. Sorriso smagliante e volto disteso per l’ex ormai West Ham, che a breve diventerà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Decisiva la sua volontà sul trasferimento alla corte di Gasperini, dopo che la trattativa per riportarlo in Italia aveva visto come primissima estimatrice l’Inter.

Ma dopo l’inserimento dell’Atalanta e una impasse iniziale nel pomeriggio di ieri, la situazione si è sbloccata nella tarda serata. Secondo quanto riferito da Sky Sport durante la diretta della giornata di ieri, pare che il giocatore si sia preso mezza giornata per decidere quale delle due maglie nerazzurre vestire, interrompendo le comunicazioni sia con l’Inter che con l’Atalanta.

Praticamente a parità di offerta per la squadra inglese che ne deteneva il cartellino (l’affare complessivo è stato portato a termine per una cifra intorno ai 25 milioni) alla fine Scamacca ha deciso per i bergamaschi. Il centravanti ritorna in Italia dunque dopo solo un anno in Premier League, dove ha giocato solamente 16 gare e messo a segno 3 gol. L’exploit era arrivato nella stagione 2021/2022, quando indossava la maglia del Sassuolo.

L’Atalanta dopo la cessione di Hojlund al Manchester United per 75 milioni ha dimostrato di non avere avuto paura di reinvestire.

Come cambia l’attacco di Gasperini

Il regalo all’Atalanta lo ha fatto lo United. Sì, perché la Dea – che ha di recente perso l’amichevole finita 4-1 contro l’Union Berlino – potrà fare affidamento su un reparto offensivo tutto nuovo dopo l’addio del giovane Hojlund alla volta di Manchester.

Rasmus, attaccante danese ventenne, ha messo a segno 9 reti in campionato nelle sue 30 presenze, attirando a se tantissimi estimatori. Anche autorevoli, come i red devils. Nella giornata di oggi l’Atalanta ha dato l’annuncio ufficiale: “Ceduto a titolo definitivo a Manchester United F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Højlund“.

La cifra, record di 75 milioni, ha messo nelle casse della Dea importanti liquidità che il club ha subito reinvestito.

Per quanto riguarda Scamacca, il giovane attaccante nel giro della nazionale porta fisicità alla Dea, ma anche qualità con la palla nei piedi oltre che gol. Da tempo si attende il salto di qualità del classe 1999, che con Gasperini alla guida potrebbe definitivamente arrivare. Ma i nerazzurri di Bergamo hanno messo a segno un altro colpo grazie alla cessione di Hojlund, ossia El Bilal Tourè, arrivato dall’Almeria per 31 milioni di euro. Si tratta dell’investimento più importante della storia della squadra. Ala destra offensiva, la scorsa stagione ha messo a segno 9 gol e 5 assist, e si prepara a duettare con Muriel, Lookman, Zapata.

Insomma, l’Atalanta che avrà anche l’Europa League il prossimo anno si presenterà ai nastri di partenza con un pacchetto attaccanti assolutamente invisibile.