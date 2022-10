Calcare nel rubinetto del bagno, come eliminarlo: hai l’occorrente in cucina

Come togliere il calcare dai rubinetti? Senza dubbio, la pulizia dei rubinetti è un’operazione che ci toglie tantissimo tempo, inoltre, non è affatto facile perché se non mettiamo in pratica alcuni accorgimenti la formazione delle incrostazioni è immediata. Grazie ad un semplice trucco, risolverete il problema: scopriamo di più.

La formazione delle incrostazioni di calcare sui rubinetti è sempre un grande problema che ognuno di noi deve affrontare. Devono essere sempre mantenuti in ottimo stato, non solo per l’estetica, ma anche perché c’è rischio che contengano sporco e batteri. Quando i rubinetti perdono la loro brillantezza è un chiaro segno che ci indica di metterci subito all’opera per ripulirli e farli splendere, altrimenti, il calcare potrebbe danneggiare anche il loro funzionamento.

Proprio per questo, ora ti daremo qualche consiglio utilissimo per togliere il calcare dal bagno in pochissime mosse. Vi basterà avere l’occorrente necessario, inoltre, questo metodo che ora vi spiegheremo è super economico, quindi potete pure iniziare a dire addio a tutti quei prodotti chimici che costano tantissimo. Pulire i rubinetti del bagno da oggi sarà un gioco da ragazzi: scopriamo come fare, il risultato è veramente strepitoso.

Rubinetti del bagno, come rimuovere il calcare

Per eliminare il calcare dai rubinetti una volta per tutte, dovrete dire addio a tutti quei prodotti chimici ed iniziare a cercare nella vostra dispensa degli elementi naturali che vi aiuteranno senza spendere troppi soldi e avendo sempre un occhio di riguardo per l’ambiente.

Non importa se i tuoi rubinetti siano cromati, in acciaio o di bronzo, in poche mosse riacquisteranno la lucentezza di una volta, come se fossero appena comprati. Scopriamo insieme come eliminare per sempre il calcare con un metodo fai-da-te veloce, semplice ed efficace: scopriamo di più.

Il trucco infallibile per dire addio al calcare dai rubinetti

Non ci crederete, ma vi serviranno solamente due ingredienti. Il primo è il bicarbonato di sodio che grazie al suo potere antibatterico, eliminerà in poco tempo lo sporco e i germi che sono depositati sul rubinetto.

Per prima cosa, dovrete prendere una ciotola e mescolare il bicarbonato con aceto. Quest’ultimo elemento vi assicurerà una brillantezza assoluta e non c’è nemmeno il rischio della formazione di aloni.

Dopo aver creato la miscela, spargete il composto sul rubinetto. Lasciatelo agire per qualche minuto, successivamente strofinate con delicatezza e risciacquate con acqua tiepida. In pochissimo tempo, il gioco è fatto. Per garantire una pulizia sicura, ricordatevi di asciugare perfettamente la parte interessata.

Se svolgete questo tipo di operazioni, vi consigliamo sempre di utilizzare una spugna non abrasiva o un panno morbido, in modo da evitare graffi o altri tipi di danni sul rubinetto. Con questo trucco infallibile, ecologico e assolutamente poco costoso, in un batter d’occhio il calcare se ne andrà via senza troppi sforzi.

Il risultato è veramente grandioso, cosa ne pensate? Fatecelo sapere, siamo sicuri che non rimarrete delusi, anzi questa semplice miscela di aceto e bicarbonato di sodio vi avrà sicuramente lasciati a bocca aperta e soprattutto soddisfatti.