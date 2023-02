Cagliari, 76enne ucciso in casa: fermata una persona

Omicidio a Cagliari: un uomo di 76 anni è stato ucciso all’interno del suo appartamento in via Ogliastra, fermata una persona sospettata del delitto.

La vittima, secondo le prime informazioni diffuse dall’Ansa, sarebbe il 76enne Venerato Sardu. Poche ore dopo la scoperta dell’accaduto, gli inquirenti avrebbero stretto il cerchio intorno al profilo di un soggetto.

Omicidio a Cagliari, 76enne ucciso nella sua abitazione

Il corpo del 76enne ucciso a Cagliari sarebbe stato trovato poche ore fa all’interno della sua abitazione.

Venerato Sardu, questo il nome della vittima riportato dalle agenzie, presenterebbe alcune ferite alla testa e la scoperta del delitto sarebbe avvenuta nella notte.

Teatro dei fatti il suo appartamento situato in via Ogliastra, nel quartiere Is Mirrionis del capoluogo sardo, dove ora sono in corso i rilievi dei carabinieri.

Stando a quanto trapelato, nella zona in cui si trova l’abitazione della vittima si troverebbero diverse telecamere di videosorveglianza e questo potrebbe aiutare a dare maggiori dettagli in sede di ricostruzione investigativa.

Fermata una persona dopo il delitto

Gli inquirenti non avrebbero dubbi: stando alle informazioni apprese dall’Ansa, sarebbero convinti che il 76enne sia stato ucciso all’interno della sua casa.

Poche ore dopo il delitto, la notizia di un fermo: una persona sarebbe stata individuata e ora sarebbe sotto interrogatorio in merito all’omicidio.

Si tratterebbe di un uomo di 52 anni sospettato di aver avuto un ruolo nella morte del 76enne.

L’allarme, secondo quanto riportato ancora dall’agenzia di stampa, sarebbe stato lanciato da alcuni familiari della vittima.

I parenti di Sardu, che in quell’abitazione avrebbe vissuto da solo, si sarebbero preoccupati per l’assenza di risposte alle telefonate e per questo avrebbero chiesto l’intervento dei soccorsi.

Giunti sul posto, secondo la ricostruzione finora emersa, i Vigili del fuoco avrebbero forzato l’ingresso dell’appartamento imbattendosi nel cadavere del 76enne.

Venerato Sardu sarebbe stato ritrovato riverso a terra, sulla testa una profonda ferita ora al vaglio del medico legale.

Sul posto anche il personale del 118, i carabinieri e il magistrato di turno per tutti gli accertamenti di rito.

Si scava intanto nella storia e nel passato della vittima. L’Unione Sarda riferisce che il 76enne avrebbe avuto alcuni screzi, stando ad alcune testimonianze, con alcuni inquilini della palazzina in cui viveva.

Sardu ne sarebbe stato il proprietario e, secondo quanto riportato dal quotidiano, un dirimpettaio avrebbe riferito di aver sentito “urla di donna“, intorno alle 13 di ieri, provenire da una direzione compatibile con quella dell’appartamento del 76enne.

Al momento non è chiaro se questo racconto abbia trovato riscontri o se tale circostanza possa avere un legame con quanto accaduto nella notte in quella casa.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo, ma non si esclude che le prossime ore siano decisive per chiudere il cerchio e arrivare a tracciare una dinamica nitida e un possibile movente.