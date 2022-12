Si sono spente le speranze anche per il più piccolo dei 4 bambini caduti in un lago ghiacciato in Gran Bretagna, la scorsa domenica mattina, mentre giocavano con un gruppo di amichetti.

La temperatura gelida dell’acqua che nella notte aveva raggiunto i meno 3 gradi centigradi, ha provocato uno shock termico ai bambini, il più piccolo dei quali aveva soltanto 6 anni. Le altre vittime sono tre bambini di 8, 10 e 11 anni, morti sul colpo. Nelle scorse ore i medici dell’ospedale in cui era ricoverato il piccolo di 6 anni hanno reso nota la notizia della sua morte.

Una giornata spensierata, in compagnia di amici e familiari, che in pochi istanti si è trasformata in tragedia. È quanto accaduto la scorsa domenica mattina a Babbs Mill Park, vicino a Birmingham, nell’Inghilterra centrale. Quattro bambini stavano giocando insieme sulla superficie del lago, resa ghiacciata dalle temperature gelide di questo periodo, quando improvvisamente questa si è spaccata e i piccoli sono finiti in acqua.

Le persone che si trovavano nei dintorni hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono giunte diverse squadre di vigili del fuoco e sommozzatori. Una corsa contro il tempo, che si è rivelata purtroppo vana. I 4 bambini sono stati recuperati nel giro di una decina di minuti, un tempo troppo lungo perché i loro cuori resistessero a quelle temperature rigide. Per 3 di loro non c’è stato nulla da fare. Il più piccolo dei 4 – un bambino di 6 anni – è stato invece trasferito d’urgenza all’ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e nelle scorse ore i medici del nosocomio londinese – il Birmingham Children’s Hospital – in cui era stato ricoverato hanno dato la notizia della sua morte.

L’annuncio ufficiale è stato diramato dalla Polizia di West Midlands, che ha condiviso sui canali social la drammatica notizia.

#UPDATE | It is with heartfelt sadness that we have to report this afternoon, the six-year-old in hospital has lost his fight for life.

Our deepest sympathies are with the families and friends of those involved in this tragedy. pic.twitter.com/RJaZkUzYaL

— West Midlands Police (@WMPolice) December 14, 2022