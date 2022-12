Cadono in un lago ghiacciato, morti 3 bambini: si cercano altri 2 corpi

Un quarto bambino è in gravissime condizioni. Le autorità temono che nel lago possano esserci altri 2 corpi, per i quali – viste le bassissime temperature dell’acqua – le speranze di sopravvivenza sono ormai nulle. Le vittime avevano 8, 9 e 10 anni, il piccolo che lotta tra la vita e la morte appena 6.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Babbs Mill Park, vicino a Birmingham, nell’Inghilterra centrale.

Bimbi cadono in un lago ghiacciato

Drammatico incidente quello avvenuto nel pomeriggio di domenica a a Solihull, nell’Inghilterra centrale. Il bilancio è al momento di 3 bambini morti e un quarto che lotta per la vita.

Le vittime avevano 8, 10 e 11 anni mentre il quarto, che si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Babbs Mill Park, ne ha appena 6. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che i piccoli stessero giocando sul lago ghiacciato, quando la superficie si è spaccata e i piccoli sono finiti in acqua. Le persone che si trovavano sul posto hanno allertato i soccorsi, ma per 3 di loro era già troppo tardi. Inizialmente era trapelata la notizia che in acqua fossero finiti anche altri due bambini e per questo le ricerche sono andate avanti per accertare se vi siano effettivamente altri corpi in acqua.

Absolutely tragic and heartbreaking news coming from Birmingham. Please stay off canals, lakes or rivers that may be iced over. It will not hold your weight. Please make your young people aware of this fact. [file training picture] pic.twitter.com/7dxy4S76nL — Dublin Fire Brigade (@DubFireBrigade) December 12, 2022

Nelle ultime settimane la Gran Bretagna è stata colpita da un’ondata di gelo e neve: sono state registrate temperature molto basse, addirittura in Scozia si sono raggiunti i -15°.

Appresa la notizia della tragedia, il comandante dei vigili del fuoco, Richard Stanton, ha chiarito che – vista la temperatura dell’acqua, la giovane età di chi è finito in acqua e il tempo trascorso – ormai le speranze di trovare qualcuno dei dispersi ancora in vita sono ormai nulle. I primi a prestare soccorsi ai bambini sono stati alcuni residenti che si trovavano sulla riva del lago, e che hanno allertato vigili del fuoco e polizia. I bambini recuperati dalle acque ghiacciate erano già in arresto cardiaco e sono stati sottoposti alla rianimazione e portati negli ospedali della vicina Birmingham.

“A day where children playing on a winter afternoon morphed into a Christmas tragedy.”https://t.co/KIuYkePXbo — Tony Larner (@tlarner) December 12, 2022

Lo shock termico: cos’è e cosa si rischia

Un brusco abbassamento rapido della temperatura corporea può causare quello che in gergo medico viene definito appunto shock termico, che è proprio quello che ha provocato la morte dei 3 piccoli finiti nel lago ghiacciato a Solihull. L’acqua gelida può causare un infarto a causa della vasocostrizione, che consiste in una riduzione del diametro dei vasi sanguigni.