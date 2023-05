Immediate sono scattate le ricerche del Nucleo speleo alpino fluviale e dei vigili del fuoco, che stanno setacciando il letto del fiume.

L’adolescente era con un gruppo di amici, quando sarebbe stata sbalzata dal gommone, per via delle acque ingrossate del fiume che scorre nel territorio di Laino Borgo in Calabria. In acqua sono finiti altri tre ragazzi, che sono stati subito recuperati.

Dispersa una ragazza nel fiume Lao

Una gita sul fiume, un pomeriggio di rafting e una tragedia che – si spera – possa ancora avere un esito non funesto come quello che, purtroppo, sembra aprirsi. Una ragazza tra i 16 e i 17 anni risulta al momento dispersa mentre faceva rafting con un gruppo di amici sul fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo in Calabria.

Come riferisce La Repubblica, la ragazza fa parte di una scolaresca che arriva dalla provincia di Reggio Calabria che avevano programmato una gita sul fiume. Durante la traversata, quattro ragazzi sono finiti in acqua, sbalzati dal gommone. Tre sono stati subito recuperati, mentre la ragazza di 17 anni è stata inghiottita dalle acque del fiume.

Immediatamente sono scattate le ricerche, di cui si stanno occupando gli uomini del Nucleo speleo alpino fluviale e dei vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento.