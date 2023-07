Cade in piscina mentre gioca, bimba di un anno e mezzo muore annegata

La tragedia è avvenuta questa mattina in un’abitazione in località Casaltone, provincia di Parma.

Per la piccola – che stava giocando nell’acqua con altri bambini – non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Bimba di un anno e mezzo annegata in piscina a Parma

Ennesima tragedia in acqua, questa volta a Casaltone, provincia di Parma, dove una bambina di un anno e mezzo è morta annegata in piscina. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la piccola stava giocano insieme ad altri bambini quando è finita in acqua. Inutili i soccorsi, per la bimba non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, ambulanza e carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. I bambini stavano giocando in uno spazio comune tra le abitazioni, ma non è chiaro se fossero stati lasciati da soli o con loro ci fosse qualche adulto.

Notizia in aggiornamento.