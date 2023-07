Cade dallo scooter e batte la testa, bimba di 8 anni muore a Gragnano

Un grave incidente in scooter ed una bambina che rimane gravemente ferita. Fino alla tragica notizia di poco fa: la piccola, di soli 8 anni, è deceduta all’ospedale dei piccoli “Santobono” di Napoli.

L’incidente è avvenuto ieri sera, a Gragnano, in provincia di Napoli. La piccola era subito apparsa in gravissime condizioni, tanto da esser immediatamente trasportata in ospedale.

Gragnano, bimba muore

È rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Gragnano, in provincia di Napoli. Lei, una bambina di soli 8 anni, era in sella a uno scooter quando, per cause ancora da accertare, è caduta ed ha battuto violentemente la testa sull’asfalto, riportando un gravissimo trauma cranico. Le sue condizioni, all’arrivo dei soccorsi, sono apparse subito disperate e, perciò, è stato deciso il suo immediato trasferimento all’ospedale “Santobono” di Napoli.

Qui la bambina è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che è durato tutta la notte ma, purtroppo, questo non è bastato per riuscire a salvarle la vita. La piccola, infatti, è morta stamattina, a seguito delle gravi ferite che ha riportato durante la caduta. Sulla vicenda è stato aperto una inchiesta, le indagini sono affidate alla Polizia Locale di Gragnano.

Il tutto è successo intorno alle ore 20.30 di ieri sera. La bambina era in sella ad uno scooter insieme ad un’altra persona e stava percorrendo una strada di Gragnano. Come dicevamo, per cause ancora da accertare, è caduta dal mezzo, battendo rovinosamente la testa sull’asfalto e riportando un gravissimo trauma cranico.

È caduta da uno scooter, riportando un grave trauma cranico

È stata subito soccorsa da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il 118. L’arrivo dell’ambulanza e la decisione dei medici, viste le gravi condizioni nelle quali la piccola versava, di trasportarla all’ospedale dei bambini di Napoli. Arrivata qui, i medici l’hanno sottoposta ad un delicato intervento chirurgico durato tutta la notte.

Ma la piccola non ce l’ha fatta, ed è morta questa mattina a seguito delle gravi ferite che l’impatto con il suolo in modo violento, le aveva causato. Chi sta indagando sull’accaduto sta cercando di capire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente e cosa abbia, soprattutto, provocato alla piccola l’esser sbalzata via dallo scooter dove viaggiava e farla cadere rovinosamente e pericolosamente a terra sull’asfalto.

La piccola si chiamava Serena. Lei è deceduta mentre i suoi genitori sono rimasti feriti nell’incidente. Come dicevamo, è stata aperta un’inchiesta sull’accaduto nella speranza di riuscire a dare una dinamica esatta di tutto ciò che è accaduto ed accertare le cause che hanno portato alla morte della bambina.