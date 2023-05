Cadavere rinvenuto in spiaggia a Cesenatico, indagini in corso

Il cadavere di una donna è stato ritrovato sulla spiaggia a Cesenatico, nella zona del litorale Nord. Non si conosce ancora come sia stato ritrovato e, soprattutto, come lì ci sia arrivato. Tante le ipotesi in campo, e nessuna di esse viene esclusa.

Neanche quella la donna possa esser affogata a causa dell’alluvione ed il suo corpo sia stato trascinato fin sulla spiaggia.

Cesenatico, cadavere trovato in spiaggia

Le indagini sono ancora in corso ma quel che è certo è che il cadavere di una donna è stato ritrovato sulla spiaggia di Zedina, nella zona del litorale Nord di Cesenatico. La notizia, e la sua relativa conferma, è stata data direttamente dal primo cittadino della cittadina romagnola, Matteo Gozzoli. Sono ancora in corso le indagini dei Carabinieri e le ipotesi al vaglio sono ancora tante.

Da un lato, quella che la donna possa esser affogata durante l’alluvione ed il suo corpo trascinato dalla corrente delle acque sino in spiaggia, ma le ipotesi della sua morte possono esser anche molte altre. Per questo, come dicevamo, chi sta indagando, al momento, non esclude nessuna pista.

Il corpo della donna, di origine tedesca (stando alle primissime informazioni fornite dalle Forze dell’Ordine) è stato ritrovato sulla spiaggia di Zadina, il posto più periferico della stessa Cesenatico, verso la zona nord del litorale. Si tratta della seconda vittima di questi giorni nella sola provincia di Cesena. Non si esclude che il cadavere della donna possa essere arrivato dal mare.

Il sindaco di Cesenatico, dopo aver dato l’annuncio del ritrovamento del cadavere in spiaggia, sui suoi social, ha anche lanciato un appello ai suoi concittadini: “La situazione è molto critica, l’ondata di piena sta ancora crescendo, soprattutto per quanto riguarda il Pisciatello e l’Olca. Molte case si stanno allagando e alcune famiglie sono isolate”.

È la seconda vittima nel territorio di Cesena

Il primo cittadino conferma che, anche per il suo comune è ancora in vigore l’allerta rossa emanata dalla Protezione Civile: “Siamo ancora in allerta rossa, purtroppo ci aspettano ore difficili. Non avvicinatevi agli argini di fiumi e torrenti” – spiega.

Come dicevamo all’inizio, sono tante le ipotesi al vaglio circa il ritrovamento di questa vittima in spiaggia. Proprio Cesenatico, nella giornata di ieri, ha dovuto fare anche i conti con una violenta mareggiata, con raffiche di vento che sono soffiate anche oltre i 70 chilometri orari.

Nell’entroterra, invece, sono esondati diversi torrenti come il Pisciatello e l’Olca, che hanno causato così diversi allagamenti. Da questo scenario, l’avvertimento del sindaco ai suoi concittadini nel post sui social.

Le indagini sul ritrovamento del cadavere di una donna, probabilmente di origine tedesca, sulla spiaggia del litorale Nord di Cesenatico, sono ancora in corso e si aspetta di conoscere, quanto prima, come la donna sia deceduta e soprattutto come il suo corpo sia arrivato in quel posto.