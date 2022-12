Cacciato da Buckingham Palace, arriva il comunicato ufficiale: chi ha perso il titolo

By

Buckingham Palace, arriva la notizia che nessuno si aspettava: lui ha perso il titolo. Ecco chi è stato cacciato dalla famiglia reale. Arriva come un fulmine a ciel sereno questo scoop che lascia di sasso.

Non arrivano buone notizie per un componente della Royal Family: lui cacciato da Buckingham Palace, fatto fuori dai Windsor e privato del suo titolo. Ecco chi ha perso tutto.

Notizie sconvolgenti da Buckingham Palace

Ci risiamo. Nuovi scoop direttamente dal Regno Unito e che fanno rimanere tutti a bocca aperta. I sudditi si sono svegliati stamane con una notizia che ha dell’incredibile: il Re Carlo III ha preso una decisione storica, drastica e inaspettata.

Per la prima volta da quando è sul trono, ha deciso di agire per il bene della Corona e della casa reale: proprio lui ha perso il titolo. Il privilegiato che fino ad ora ha ricoperto un ruolo di lustro nella famiglia Windsor si ritrova adeesso con un pugno di mosche in mano.

La morte della Regina Elisabetta ha cambiato gli equilibri del mondo e del Regno Unito ma soprattutto quelli interni della casa reale. Carlo, a 73 anni, si è ritrovato a sedere sul trono che per 70 anni è stato della madre. Così come si è ritrovato a capo di una famiglia scombinata con tante pecore nere da gestire. A proposito di familiari problematici, chi ha perso il titolo è proprio lui.

Chi è il reale inglese spogliato del suo titolo

Re Carlo ha sorpreso tutti. Il nuovo sovrano d’Inghilterra ha preso una decisione inaspettata e senza pensare a niente e nessuno ha cacciato lui dalla casa reale: stiamo parlando del principe Andrea, il duca di York.

Il fratello di Re Carlo è stato fatto fuori da casa Windsor perdendo, nei fatti, il titolo e secondo quanto si mormora, anche altre onorificenze fino ad ora a lui in capo. Non ha intenzione di ritornare sui suoi passi il marito di Camilla Parker che vuole disfarsi della pecora nera della famiglia reale.

Il principe Andrea, duca di York, di anni 62, non ricoprirà più alcun ruolo a palazzo Reale. Ma non è tutto. A quanto pare sarà cacciato anche dal suo appartamento a Buckingham Palace senza possibilità di usufruire del palazzo reale neanche per la corrispondenza.

Fa sapere il The Sun che il Re ha dichiarato che la presenza nella famiglia reale e a palazzo del principe Andrea termina ufficialmente. Ma che cosa significa questo per il duca di York?

Non soltanto che non dovrà più prendere parte ai consigli reali né alle decisioni inerenti il bene della corona, ma che perderà anche il suo ufficio e il team di servizio che fino ad ora ha lavorato per lui a Buckingham Palace.

La storia di Andrea è abbastanza complicata. Nel 2019 fu costretto a dimettersi dal ruolo di royal senior per via della questione scandalosa che lo ha visto protagonista. Giudicato colpevole dalla corte per violenza sessuale nel caso di Epstein, ai danni di Virginia Giuffre, dovette risarcire 12 milioni di sterline.

Questo episodio ha umiliato la famiglia reale che per anni ha subito la derisione mondiale. Andrea ha cercato di ripulire la sua immagine e quella della casa reale ma senza riuscirci: sicuramente la sua reputazione è compromessa per sempre.

La decisione di Re Carlo poi pone definitivamente fine a una era di giustificazioni e coperture familiari sostenute invece da Queen Elisabetta che in un modo o nell’altro ha sempre tentato di difendere il figlio.

Carlo però ha intenzione di adottare una politica diversa dalla compianta sovrana. A partire da oggi, il principe Andrea non avrà più nessun incarico a corte. Nominati già i rimpiazzi.

Camilla Parker ha preso il suo posto come colonnello dei Grenadier Guards mentre Kate Middleton diventerà colonnello delle guardie irlandesi, primo ruolo per la principessa del Galles nel settore militare da quando è nella casa reale. Infine, William diventerà capo delle guardie Gallesi. Si preannuncia una rivoluzione interna nella Royal Family e nella monarchia.