Caccia al turista che ha sfregiato il Colosseo, rischia il carcere e una multa salatissima

Rischia grosso, il turista che lo scorso 23 giugno ha deturpato il Colosseo con una scritta. Il ragazzo, ripreso in un video, è ricercato e se trovato corre il rischio di essere sanzionato con una multa molto onerosa e anche la detenzione in carcere. Indignato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha parlato di un atto “indegno e incivile”. Nel frattempo il filmato incriminato continua a circolare sui social, e le forze dell’ordine lo stanno utilizzando per individuare l’identità del responsabile, reo di aver deciso di incidere su uno dei monumenti più noti e antichi al mondo la scritta “Ivan+ Hayley 23/06/2023”. Nei confronti dei due giovani, inclusa la ragazza rimasta ad osservare quanto accadeva, sarà emessa una Daspo.

È ricercato dai carabinieri, il turista che venerdì scorso ha sfregiato il laterizio del Colosseo, a Roma, incidendoci sopra con delle chiavi una frase di ricordo. Le forze dell’ordine, aiutate anche dal filmato che lo mostra proprio nell’atto di deturpare il monumento, stanno cercando di risalire alla sua identità. Il giovane rischia non solo una multa salatissima, ma anche anni di prigione. A denunciare l’accaduto ai militari dell’Arma di Piazza Venezia, l’Ente Parco Archeologico Colosseo. Se individuati, lui e la sua compagna saranno accusati del reato di deterioramento e deturpamento di beni culturali, oltre che di violazione del regolamento di Polizia urbana e subiranno una Daspo. Dall’agosto dello scorso anno sono 9 le persone denunciate a piede libero per aver sfregiato il Colosseo, con gli ultimi due il 14 e il 26 del maggio scorso. Indignato il ministro Sangiuliano: “Gesto indegno e di grande inciviltà”.

Rischia carcere e multa il turista che ha sfregiato il Colosseo

“Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, un patrimonio della storia come il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata. Spero che chi ha compiuto questo gesto all’Anfiteatro Flavio, venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi” ha scritto su Twitter il ministro della Cultura.

Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata. Spero che chi ha compiuto questo gesto venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi. pic.twitter.com/p8Jss1GWuY — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) June 26, 2023

Se individuato, il giovane corre il rischio di dover pagare non solo 15.000 euro di multa, ma anche di poter passare fino a 5 anni in carcere. Un gesto, il suo, condannato anche da Daniela Santanché, ministro del Turismo: “Ritengo molto grave quanto accaduto al Colosseo. Spero il turista sia sanzionato affinché comprenda appieno la gravità del gesto. Serve rispetto della nostra storia e cultura. Non possiamo permettere che chi viene a visitare la nostra Nazione si senta libero di comportarsi in questo modo”.

Il fatto è accaduto lo scorso venerdì, ed è stato immortalato da un video che è diventato ben presto virale sui social. Altrettanto duro il commento del primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, già alle prese con gli imbrattamenti di Nuova Generazione di questi ultimi mesi: “Davvero un gesto incivile e insensato sfregiare con delle chiavi il Colosseo, un simbolo di Roma e patrimonio dell’umanità. Condanniamo fermamente questo barbaro comportamento che offende tutta la città e tutto il mondo. Mi auguro che il responsabile venga sanzionato come merita”.