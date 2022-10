Bustine di tè sui termosifoni, risparmi un sacco: perché dovresti farlo

By

Ecco perché dovreste sempre mettere delle bustine di tè sui tuoi termosifoni. L’effetto è incredibile e vi stupirà davvero.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire una soluzione incredibile e vantaggiosa che siamo sicuri che non conoscevate affatto.

Come riutilizzare le bustine di tè

Il consumo quotidiano di tè ha grandi benefici per la salute, soprattutto se si prova il tè verde.

Il suo alto contenuto di antiossidanti aiuta a prevenire alcune malattie dovute. Ma cosa succede alle bustine del tè dopo il primo utilizzo? La maggior parte di noi le butta e ignora completamente che le bustine del tè possono e devono essere riutilizzate.

Per questo vi diamo oggi alcuni suggerimenti al riguardo. Le bustine del tè hanno ottime proprietà deodoranti. Quindi, sono l’ideale per rimuovere i cattivi odori da mobili da cucina, bidoni della spazzatura, scarpe, lettiere per gatti e tappeti.

Dopo l’uso, lasciare asciugare le bustine per un paio di giorni. Quindi, prima di riporle nei cassetti dell’armadio, aggiungi circa quattro gocce di un olio essenziale tra quelli di lavanda, limone, arancia e vaniglia. Con questa idea i tuoi vestiti emaneranno sempre un buon profumo!

Sappiamo tutti che, dopo un uso continuo o senza ventilazione, le scarpe tendono ad acquisire un cattivo odore. Le bustine saranno i tuoi alleati in questo! Dopo l’uso e una volta asciutte, mettile nelle scarpe o negli stivali.

Ma si elimina il cattivo odore anche dai tappeti? Le bustine sono perfette per deodorare anche tappeti e moquette sporchi. Distribuisci i resti secchi delle bustine de tè all’intera superficie del materassino e lasciale riposare per 15-20 minuti.

Quindi passa l’aspirapolvere accuratamente e osservate come si dissipa l’odore cattivo. Una bella scoperta!

Se c’è una cosa in casa che è difficile pulire, quella è la lettiera del gatto. Prova il metodo delle bustine di tè. Noterai che l’odore cattivo diminuirà gradualmente! Ovviamente cambiale ogni settimana.

Ecco perché metterle sul tuo termosifone

Sapevi che proprio la capacità delle bustine da tè di profumare gli oggetti può aiutarti addirittura a profumare la tua intera casa?

Fermati a pensare a quanti soldi, in tutto l’arco della tua vita, avrai speso per mantenere profumato ogni singolo ambiente della tua casa.

Sappi che da oggi in poi potrai risparmiare sull’acquisto di qualsiasi profumo e deodorante per ambienti, perché ti basterà riciclare le tue bustine per rendere l’ambiente salubre e gradevole.

Tutto quello che devi fare è appoggiare le bustine sui tuoi termosifoni accesi di casa, durante l’autunno e l’inverno, e il calore sprigionato da quest’elettrodomestico diffonderà il profumo delle bustine per tutta la casa.

Scegli il tè dell’aroma che preferisci e godine in ogni momento nei tuoi attimi di relax.