Busta paga, in arrivo 220€ in più a questi lavoratori: chi sono i fortunati

Busta paga: in arrivo 220 euro in più. Ecco chi sono i lavoratori fortunati che potranno incassare un assegno più sostanzioso.

In arrivo buone notizie per i lavoratori che sono costretti a fare i conti con l’emergenza energetica, il caro bollette e l’aumento della spesa alimentare. Sono oltre quarantamila i lavoratori italiani che beneficeranno dell’aumento in busta paga. Si ricorda che l’incremento della busta paga non è legato all’erogazione di un ulteriore contributo una tantum. L’aumento della busta paga sarà riservato solo ed esclusivamente ai lavoratori italiani assunti regolarmente con contratto di lavoro subordinato presso aziende che appartengono a settori specifici. Di quale comparto stiamo parlando? Scopriamolo in questa guida di Nanopress.it

Aumento in busta paga: ecco chi sono i fortunati

I lavoratori fortunati che potranno beneficiare di un aumento pari a 220 euro saranno tutti i cittadini italiani che lavorano con regolare contratto presso le aziende del comparto idrico e gas.

L’aumento in busta paga di 220 euro al mese è conseguenza della nuova contrattazione di lavoro. I lavoratori del settore Gas e Acqua potranno beneficiare dell’aumento salariale solo alla fine del triennio 2022-2023 e 2024.

Busta paga lavoratori dipendenti del settore gas e acqua: di quanto aumenta?

I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato presso un’azienda operante nel settore idrico e gas potranno beneficiare dell’aumento dello stipendio. A quanto ammonta l’incremento salariale?

L’aumento in busta sarà di importo pari a duecento e 3 euro, che saranno spalmati in tre tranche: quarantuno euro per il mese di ottobre, 71 euro per il mese di novembre e novantuno euro per il mese di dicembre. Oltre a questi aumenti si vanno ad aggiungere diciassette euro al mese per la produttività. Il montante totale sarà di oltre 3500 euro a cui si aggiunge un ulteriore aumento per tutti i lavoratori che sono reperibili da remoto.

Aumento busta paga per i lavoratori del settore acqua e gas: in arrivo i rinnovi contrattuali

I lavoratori del settore idrico e gas potranno beneficiare dell’aumento della busta paga a seguito dei rinnovi contrattuali. Proprio in data 30 settembre 2022 si è giunti ad un accordo di rinnovo contrattuale per i dipendenti che lavorano nelle aziende del settore acqua e gas. Il rinnovo CCNL riguarda il triennio che va dal corrente anno 2022 all’anno 2024.

Come riporta Fisco e Tasse l’accordo raggiunto va a potenziare il sistema partecipativo sul trend del comparto Gas e Acqua, oltre che consentire il rafforzamento dei modelli di organizzazione aziendale. Altra finalità molto rilevante in questo comparto è il rafforzamento dello scenario del comparto energetico a livello mondiale e a livello nazionale.

Per quanto concerne i contratti di apprendistato, sono incrementate le quote di ingresso salariale passando ad ottanta punti percentuali della busta paga. Per quanto concerne il lato prettamente normativo, viene ampliato il percorso di formazione aziendale.