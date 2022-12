Busta paga, in arrivo 1000 euro di bonus per Natale: ecco per chi

In busta paga questi soggetti si troveranno ben 1.000 euro di bonus per Natale. Ma solo loro sono i veri fortunati.

Il Natale è proprio alle porte e arriva quell’atmosfera che tutti quanti amano, tra doni e serenità. Inutile negarlo, il 2022 è stato un anno molto difficile da superare e sopportare soprattutto per il caro vita che ha interessato tutti nessuno escluso. Per agevolare famiglie e imprese, il Governo sta pensando ad introdurre degli aiuti e supporti di ogni tipo. Non solo, le stesse aziende vogliono in qualche modo premiare i dipendenti che hanno lavorato e fatto in modo che tutto andasse avanti senza alcuno intoppo. I 1.000 euro di Bonus per Natale sono dedicati proprio a queste persone.

Bonus 1.000 euro: chi sono i fortunati?

Il bonus busta paga da 1.000 euro entra nel mese di dicembre per agevolare una categoria in particolare. Questi lavoratori potranno quindi beneficiare di un aiuto consistente, che si andrà a sommare alla tredicesima e al solito stipendio.

È una iniziativa molto importante, perché non solo il Governo emette bonus ma anche le aziende possono fare qualcosa di importante a favore dei dipendenti. In questo caso specifico, parliamo dell’azienda leader del settore Luilor sita nella provincia di Prato.

La direzione ha deciso di erogare un bonus come premio aziendale per tutti i collaboratori, che nel corso dell’anno hanno deciso di affrontare la crisi e supportare l’azienda al fine che potesse andare avanti nel suo percorso.

Ovviamene, l’azienda sa bene che si tratta di un piccolo sostegno per tutte le spese extra che i dipendenti hanno dovuto affrontare. Le festività natalizie in questo modo potranno essere agevoli e felici ringraziando per tutto il lavoro e la dedizione.

Liulor è una azienda di tessili naturali per l’arredamento a conduzione familiare, che negli anni ha saputo imporsi sul mercato e dare ai dipendenti un lavoro sicuro.

La decisione dell’azienda

L’azienda Luilor, come accennato, si trova nella provincia di Prato a Oste vicino a Montemurlo. La bella notizia di questo bonus busta paga è arrivata nelle scorse ore poco prima dello stop per la Festa dell’Immacolata dell’8 dicembre.

L’impresa è controllata dalla famiglia Biagioni e sono stati proprio loro ad aver convocato i dipendenti per poi dare la notizia del bonus 1.000 euro. Soldi che arriveranno direttamente in busta paga dal mese di dicembre, come ha evidenziato il presidente Marco Biagioni:

“Siamo una grande famiglia e questo regalo è un segno di condivisione coi dipendenti. C’è chi lavora da una vita qua, ma anche nuove leve. Ci hanno aiutato a crescere e vogliamo aiutarli, dato anche il periodo”.

Ovviamente, un regalo di questo tipo deve essere visto come un ringraziamento tradotto in premio. Perché una concessione di 1.000 euro a dipendente è stata possibile solo grazie al loro impegno con una crescita del 28% registrata nell’ultimo biennio.

Le belle notizie non sono finite qui, infatti l’azienda ha intenzione di aumentare i dipendenti e presto darà il via alle assunzioni, soprattutto come opportunità per i giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro.