Busta paga, grande dono per questi lavoratori: prendi 2 volte gli arretrati fino a dicembre

Un’ottima notizia per questi lavoratori che, in busta paga, troveranno 2 volte gli arretrati sino al mese di dicembre. Vediamo insieme di che cosa si tratta e a chi sono destinati.

C’è aria di tempesta per la crisi che sta interessando tutta Italia e il mondo in generale, ma ci sono anche ottime notizie ogni tanto. Questi lavoratori in particolare prenderanno due volte gli arretrati nella busta paga sino a dicembre 2022, con scatto della decontribuzione al 2%.

Una notizia che non ha lasciato modo di interpretare nulla e questi lavoratori non vedono l’ora di ricevere questi soldi. Facciamo chiarezza in merito?

Decontribuzione: come si calcolano gli arretrati?

In un momento di crisi così delicato, ci sono anche delle buone notizie per i lavoratori che si vedranno arrivare dei soldi direttamente in busta paga. Grazie alla decontribuzione verrà calcolato il 2% retroattivo dal mese di ottobre.

Questo vuol dire che gli aumenti degli stipendi dei lavoratori potranno esser compresi nella fascia da 48 euro sino a 200euro circa. Questi aumenti riguardano in particolare i soggetti che hanno stipendi sino a 2.692euro.

Tutti coloro che percepiscono stipendi da 2.700euro in poi non avranno alcun aumento di stipendio, proprio perché superano la soglia di reddito annuo di 35mila euro. Tutte le ultime notizie da parte dei media di economia ci saranno degli ulteriori arretrati da consegnare e gli aumenti saranno distribuiti sino a dicembre 2022.

Un esempio per fare maggiore chiarezza? Un dipendente con stipendio medio da 1.300euro nei mesi di ottobre – novembre e dicembre riceverà la somma di 1.326,00 euro circa con aumento complessivo di 78 euro + gli arretrati dei mesi di luglio agosto e settembre.

I soggetti che percepiscono 1.600euro di stipendio, nei mesi da ottobre a dicembre riceveranno 32euro al mese con aumento complessivo a cui aggiungere tutti gli arretrati dal mese di luglio.

Poi ci sono altre persone che percepiscono stipendi da 1.900euro al mese con aumento mensile da 38 euro che poi sale per tutti coloro che prendono 2mila euro al mese e così via dicendo, sempre con calcolo degli arretrati.

Chi percepisce uno stipendio da 2.300 euro al mese potrà avere sino a 46euro di aumento, così come chi prende 2.600 euro al mese arriverà a 52euro al mese.

Doppi arretrati in busta paga: a chi sono destinati?

Non solo decontribuzione, perché ci sono anche degli aumenti complessivi che toccano sino a 300euro che si aggiungono a tutti i vari ulteriori arretrati per gli aumenti che sono dovuti alle trattative contrattuali concluse del Ccnl.

A settembre sono già stati messi dentro la busta paga di alcuni dipendenti gli aumenti in oggetto, stimabili in circa 80/100euro e arretrati che oscillano oltre i 2mila euro che si riceveranno entro questo mese. Le categorie sono:

Metalmeccanici

Assicurazione

Chimico farmaceutico

Banca

Per quanto riguarda la sanità, gli aumenti previsti sono di 91euro lordi per 13 mesi da aggiungere alla rivalutazione della pensione integrativa.