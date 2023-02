Burian torna in Italia, freddo glaciale invade queste zone: cosa accadrà

Il meteo non offre uno scenario positivo, con il Burian che bussa alle porte italiane portando il freddo glaciale in queste zone.

Nei prossimi giorni si potrà registrare un totale cambiamento del meteo, con temperature basse e il freddo glaciale pronto ad abbracciare non poche regioni italiane. Ovviamente, tutto può cambiare anche se gli esperti sono orientati verso questo cambiamento importante che determinerà un qualcosa di poco positivo e di certo non primaverile. Freddo, gelo e neve in arrivo? Facciamo chiarezza su quello che dicono gli esperti.

Meteo di marzo, quali sono le previsioni?

Marzo è praticamente arrivato e per gli esperti del meteo è il momento di capire quali saranno i fenomeni di varia portata. Secondo gli studi, non mancheranno giornate gelide e con piogge intense.

In alcune Regioni potrebbe nevicare nuovamente, seppur solo per pochissime ore. Le variazioni stagionali saranno vivaci e inaspettate, così come oramai per tutte le stagioni in Italia.

I segnali che sta lanciando l’atmosfera non sono da trascurare, proprio perché rappresentano tutto ciò che serve per avere il quadro completo della situazione. Il Vortice Polare risente fortemente degli sbalzi di temperatura, tanto da innescare alcune anomalie con correnti fredde che si spingono sino all’Europa passando dalla Siberia.

Ovviamente, i meteorologi sperano in precipitazioni come la stagione vorrebbe essendoci moltissime zone a rischio e con una siccità che non si registrava da tempo durante il periodo invernale.

Burian in arrivo? Freddo glaciale in queste regioni

Come anticipato, febbraio sta per terminare e ha regalato alcune giornate di primavera con sole e temperature gradevoli. Nelle prossime settimane, gli esperti mettono l’accento su una fase nuovamente fredda e gelida.

Con i vari aumenti anomali delle temperature, per il Vortice Polare si è innescato un meccanismo particolare con i venti che si sono completamente invertiti. Nel momento in cui questo fenomeno si manifesta, ci sono moltissime probabilità che le i venti gelidi si spingano sino all’Europa abbracciando l’Italia con temperature sotto la media stagionale e l’arrivo del Burian. I venti freddi si alimentano passando dalla Siberia, rafforzandosi man mano che raggiungono il nostro Paese.

Le città interessate dal fenomeno potrebbero essere Napoli – Milano – Torino – Verona – Firenze così come Bologna e Roma. Le gelate al Nord potrebbero esserci anche di giorno durante le ore che – di norma – sono più calde.

Nevicate sparse potrebbero interessare queste zone come già accaduto in passato. Tutto può ovviamente cambiare a seconda dell’andamento dei venti dei prossimi giorni, ma non è detto che gli ultimi fiocchi di neve interessino le città del Nord e del Centro Italia prima di lasciare spazio alla primavera.

Tutto è ancora da comprendere, mentre gli esperti invitano a tenere sotto controllo le previsioni di questi giorni. Il sole e le temperature gradevoli potrebbero da un momento all’altro lasciare posto al gelo e alla pioggia.