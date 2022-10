Bufera a Windsor, valigie fuori dalla porta: William non la vuole più tra i piedi

By

Principe William furioso come mai prima d’ora. Il nuovo principe del Galles ha perso le staffe: lei sbattuta fuori casa.

Il primogenito del Re Carlo al centro di una diatriba reale. Il principe, furioso, ha preso una drastica decisione: lei costretta a fare i bagagli e lasciare casa.

Bufera a Windsor

Essere un reale ha sicuramente i suoi pro e i suoi contro. Vivere in un mondo fatto di lusso e sfarzo sarà senza dubbio un privilegio invidiabile. Ma ricchezze, successo, fama e popolarità, valgono più della felicità? Questa domanda il principe William deve essersela fatta numerose volte.

Il primogenito di Carlo e Diana è amatissimo, da sempre. In verità, entrambi i nipoti della Regina Elisabetta sono stati in grado di conquistare l’affetto del Regno Unito e del mondo. Ma William un pochino in più rispetto ad Harry.

Sempre affabile e sorridente, ligio ai doveri reali, sempre al fianco della nonna prima e del padre poi, sarà sicuramente un degno successore di Queen Elizabeth, un giorno, alla guida del Regno Unito.

Nell’immaginario collettivo, William è un principe sempre sorridente e dolce, d’altronde questa è l’immagine che mostra si sé in pubblico.

Ma William è un principe, non un santo! Anche lui, sebbene abbia il sangue blu, è umano come noi e come noi, anche a lui capita talvolta di perdere la pazienza.

Sapete che cosa è successo, a questo proposito? Il figlio di Carlo perde le staffe e prende una decisione senza precedenti: lei sbattuta fuori di casa.

William irremovibile: lei costretta a fare le valigie

Una decisione inaspettata arriva da parte del nuovo principe del Galles: lui stufo di lei, la obbliga a fare le valige e ad andare via di casa. State tranquilli, la malcapitata non è Kate ma la mamma di lei, Lady Carole.

Recita un detto: “Tra moglie e marito non mettere il dito”. Ma forse in Inghilterra non lo conoscono questo modo di dire dato che mamma Carole è stata bollata da William come la “suocera invadente”.

Il rapporto del principe William con la mamma di Kate è cambiato nel corso degli anni. Agli inizi, quando i due giovani erano semplicemente fidanzati, lui e la suocera andavano d’amore e d’accordo.

Dopo il matrimonio però, William comincia a diventare insofferente all’invadenza di mamma Carole. Secondo quanto dichiarato da un insider alla rivista Ok!, William avrebbe mal tollerato la presenza eccessiva nella sua vita e in quella della sua famiglia, di Carole Middleton chiedendo a quest’ultima di farsi da parte e di non interferire nelle decisioni che lui e Kate devono prendere senza di lei.

Si racconta che la mamma della principessa del Galles, fino a qualche tempo fa, si presentava ogni giorno e più volte al giorno, a casa del cognato pretendendo di dispensare consigli alla figlia e al genero sul modo di crescere e di educare i figli.

Volete sapere anche una piccola curiosità? Dopo la nascita dell’ultimogenito dei nuovi principi del Galles, il piccolo Louis, mamma Carole così si è trasferita, senza che nessuno glielo chiedesse, nella tenuta dei reali assistendo h24 William e Kate nella crescita del piccolo, pure senza il consenso di William che voleva invece godersi la nascita del figlio da solo, senza l’invadenza della suocera.

Infastidito, dunque, da questi e da altri comportamenti che, a detta del principe William sono irrispettosi, arriva la necessaria decisione che nessuno si aspettava. Qualche mese fa, di fronte all’ennesima mancanza di rispetto, secondo un insider, William avrebbe verbalmente aggredito la suocera chiedendole di farsi da parte e di lasciare in pace lui e la sua famiglia.

Non doveva andare così. Si dice che Kate non abbia preso bene la decisione del marito ma che abbia comunque deciso di mettere un freno all’invadenza della madre e da qualche settimana le sue sono distanti più che mai.