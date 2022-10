Bufera a Palazzo reale, cacciata da Buckingham: decisione di Re Carlo

Re Carlo ha da poco preso in mano le redini del regno succedendo a sua madre Elisabetta ma le sue decisioni fanno già molto discutere. Vediamo cosa è successo.

Con la morte della Regina Elisabetta molti temono che Re Carlo III possa portare dei cambiamenti inaspettati per tutta l’Inghilterra. Per ora, molti stanno riguardando Buckingham Palace.

Re Carlo al trono

La scomparsa della regina Elisabetta II, benché abbia regnato per ben 70 anni, è stata devastante per molti inglesi. La regina, infatti, veniva vista come una linea di continuità in un mondo in continuo cambiamento.

Ogni evento storico, la regina era lì e benché non potesse prendere chissà quale decisione, in tanti credono che una sovrana come lei non potrà più esistere. Soprattutto perché, a lei, è succeduto suo figlio Carlo che è diventato re, evitando di abdicare in favore di suo figlio William.

Re Carlo, infatti, non è stato, nel corso della sua vita, esente agli scandali. L’ultimo riguardava la riscossione, da parte sua, di una ingente somma di denaro da alcuni fratelli di Osama Bin Laden. Per questo ed altri motivi, i sudditi temono le sue scelte.

Un piccolo terremoto ha interessato in queste ore Buckingham Palace poiché Re Carlo ha scelto di mandare via un personaggio storico del Palazzo, estremamente vicino a sua madre la regina. Si tratta di Angela Kelly, la guardarobiera di Elisabetta.

Una figura che non gli piaceva

E’ emerso che Re Carlo non amava la figura di Angela Kelly. Nel licenziarla il neo re ha fatto sostituire le tutte le serrature delle porte a cui lei aveva accesso. Angela Kelly era la guardarobiera della regina e, in questi giorni, ha ricevuto il preavviso di licenziamento (che dura un mese). Un gesto che, stando a quanto ha affermato Richard Kay del Daily Mail, è stato brutale e ha scatenato commenti negativi da parte degli inglesi.

Angela Kelly era un’ex pilota della Women’s Royal Army Corps diventata poi sarta della regina, nonché sua assistente personale. Una figura che poteva accudire la regina anche durante i lockdown da covid.

Una figura che Elisabetta adorava tanto da concederle l’autorizzazione di pubblicare dei memoriali. Per lei ha anche disposto un alloggio di usufrutto di una dimora di sua proprietà fino a quando non morirà.

Probabilmente, Carlo la considerava troppo influente la Kay nelle decisioni di sua madre e perciò ha deciso di farla fuori negandole gli accessi alle stanze reali. Si racconta, infatti, che dopo i funerali la Kay fosse rientrata a Palazzo per riporre oggetti personali della regina ma non ci sia riuscita perché avrebbe trovato tutte le porte con le serrature cambiate.

Un fatto che, la per la, ha sconvolto anche tutto il personale di servizio che si è sentito in uno stato di precarietà mai provato prima.