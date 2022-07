Bufera a Buckingham Palace, proprio sbattuta fuori: ciò che ha fatto è imperdonabile

Kate Middleton e suo marito William l’hanno fatta grossa questa volta. Vediamo cosa è successo.

In queste settimane Kate Middleton e consorte sono sotto i riflettori per via del loro trasferimento da Buckingham Palace ad un’altra residenza.

Kate Middleton contro la sorella

La sorella di Kate Middleton è una figura indimenticabile per tutti gli appassionati della famiglia reale inglese. Proprio loro, infatti, la ricorderanno il giorno delle nozze della sorella Kate. Fece molto discutere, infatti, la scelta di Pippa di indossare un abito bianco, attillato, con tanti bottoncini che le delineavano la figura.

Proprio lei fu al centro dell’attenzione, quando portava il velo della sorella che andava all’altare. Più che di lei, i giornali di gossip fecero riferimento, soprattutto, al suo lato B.

Stavolta, però, Kate Middleton e suo marito William hanno compiuto una mossa, forse dettata da una svista, che Pippa non ha digerito bene.

Cosa sperava Pippa?

La sorella di Kate Middleton, Pippa, attualmente è incinta del terzo figlio. La donna ha rivelato il suo pancione durante uno dei concerti che si sono svolti durante il Giubileo di Platino. Benché lei fosse raggiante, ha fatto discutere il fatto che suo marito, James Mattews, non fosse al suo fianco.

Proprio lei avrebbe sperato di diventare la madrina di battesimo di Charlotte che a maggio ha compiuto gli anni. Una scelta che non era ricaduta su di lei neanche per il battesimo di George che ha avuto sette padrini ma non lei.

Alla rivista Ici Paris, Pippa ha dichiarato che ai tre battesimi non c’è stato spazio ne per lei ne per Harry. La coppia ha, infatti, preferito amici più stretti. In particolare, Pippa faceva riferimento a Sophie Carter, amica di lunga data della sorella.

Insomma, la povera Pippa è stata fatta fuori come se niente fosse, ma questo brutto gesto difficilmente verrà perdonato dall’amata sorella di Kate. Tra i padrini un amico di lunga data di William Thomas van Straubenzee. Erano stati contattati anche Adam Middleton, cugino di Kate e Laura Fellowes, cugina di William.

Un tradimento che Pippa avrebbe mal digerito. Durante quell’evento, Pippa si vestì nuovamente di bianco quasi copiando l’abito della sorella ma, stavolta, senza dettagli piccanti o sensuali, come per il matrimonio del 2011 che l’aveva resa celebre.

Probabilmente anche per Harry ci è rimasto male tanto quanto la cognata. Probabilmente, è stato proprio quell’evento scatenante che ha visto il progressivo allontanamento dei due fratelli l’uno dall’altro.