Buco nel maglione, come ripararlo senza uncinetto: l’antico metodo delle nonne

Maglione bucato, come ripararlo se non hai l’uncinetto? Ecco il metodo delle nonne che non fallisce: con questa tecnica salverai tanti capi dalla spazzatura.

Si è bucato il tuo maglione preferito e ti piange il cuore all’idea di doverlo dare via? Non farlo! Ti sveliamo l’antico metodo delle nonne: riparalo senza l’uncinetto. Ecco come.

Quando la tecnica del cucito salva i tuoi vestiti

In una era come la nostra, quella del consumismo, quasi nessuno salva il salvabile soprattutto quando si tratta di indumenti. Ti sarai ritrovata anche tu, tante volte, a dare via abiti usati o indossati solo poche volte perché magari presentano un buchino o perché il tessuto si è leggermente usurato.

Ti diciamo che non occorre necessariamente dare via i tuoi abiti vecchi perché potresti riutilizzarli anche in maniera inaspettata. Per esempio, hai quel bellissimo maglione nell’armadio a cui sei particolarmente affezionata ma che stai pensando di gettare perché si è bucato?

Ti sveliamo una tecnica che ti consentirà di indossarlo nuovamente. Se non hai l’uncinetto, puoi utilizzare un’altra metodica, super semplice, che darà di nuovo vita al tuo maglione. Ecco il metodo della nonna che siamo sicuri ti cambierà la vita.

Anche se non sei un’esperta in tecniche di cucitura, ti assicuriamo che riuscirai ad indossare nuovamente il tuo maglione preferito e con pochissimi sforzi.

La tecnica per riparare il maglione bucato

Il tuo maglione preferito, quello che ti è stato regalato da una persona a te cara, si è bucato e l’unica soluzione più opportuna ti sembra quello di darlo via? Aspetta un momento, non prendere decisioni di cui potresti pentirti.

Sai che è possibile riparare maglioni di lana e non, facilmente? Non hai bisogno per forza dell’uncinetto. Ti sveliamo l’antico metodo della nonna che ti consentirà di dare nuovamente vita al tuo indumento in pochi e semplici passi.

Avrai bisogno semplicemente di un tradizionale ago da cucito e un filo di lana dello stesso colore del maglione da riparare. Se non sei un esperto in tecniche di cucitura, non preoccuparti, il sistema che ti stiamo per svelare è davvero molto semplice e ti richiederà solo pochissimo tempo. Pronta? Allora procediamo.

Il metodo utilizzato dalle nonne prende il nome di rinforzo. Tira fuori il tuo ago grande e preferibilmente dalla punta smussata e infila nel piccolo foretto, il tuo filo di lana. Ora procedi da destra verso sinistra, dal basso verso l’alto, coprendo le estremità vuote e creando con il tuo filo di lana una sorta di tante “M” unite tra di loro.

Fatto questo passaggio, infilerai nuovamente l’ago con il filo di lana in basso nella prima maglia e lo farai uscire nella seconda: dopo ciò, devi tirare il filo. Procedi in questo modo fino a quando non vedrai più buchi presenti sul tuo maglione.

Ed ecco fatto! Il capo che volevi buttare sarà nuovo e pronto per essere utilizzato ancora per tanto tempo. Tu conoscevi questa tecnica? Si tratta di un rimedio utilizzato dalle nonne quando non avevano a disposizione l’uncinetto.

Quest’ultimo è uno strumento che non sempre si possiede in casa ma con un semplice ago da cucito dalla punta smussata, potrai anche tu dare nuovamente vita ai tuoi capi bucati o usurati come quel maglione preferito a cui non volevi rinunciare.

Ci sono anche altre tecniche molto semplici di cucitura sempre per maglie e maglioni. Per esempio, conoscevi la metodica della gomma piuma? E’ un sistema altrettanto semplice ma anche divertente e con un risultato finale carino e davvero estetico. Ecco come devi procedere.

Gira al rovescio il tuo maglione bucato, compra della lana cardata del colore che preferisci, posiziona la gomma piuma sotto il buco del tuo maglione e riempilo con la lana cardata. Poi punzecchia con l’ago in modo che le fibre della lana penetrino nel maglione.

Fatto questo passaggio, poco alla volta inizia a separare la gomma piuma dalle fibre lanose e continua a punzecchiare fino a quando non si sarà creato un nuovo strato di lana che avrà coperto perfettamente il buco.