Buchi nei maglioni, non buttarli: con questo metodo torneranno subito nuovi

Ecco come riparare i buchi dei vostri maglioni. In questo modo non butterete più un capo dal vostro armadio perché danneggiato.

Di seguito vi sveliamo come riciclare dei maglioni bucati e anche come ripararli facilmente, anche se non siete dei veri esperti di cucito.

Come riciclare i maglioni bucati

I maglioni bucati possono sembrare un capo d’abbigliamento da buttare via, ma in realtà ci sono diversi modi per riciclarli e dar loro nuova vita.

Se il maglione è ancora in buone condizioni, ma ha solo una o due piccole buchi, potete tagliare le maniche e riempirle con del materiale morbido, come del vecchio ovatta o dei ritagli di tessuto. Chiudete le estremità con del filo o del nastro adesivo e avrete un cuscino unico e fai-da-te.

Se è abbastanza grande, potete trasformarlo in una borsa fai-da-te. Tagliate le maniche e i lati, lasciando intatte le spalle. Utilizzate il collo come cerniera e cucite le estremità per chiudere la borsa. Potete anche aggiungere delle cinghie o dei manici per renderla più comoda da portare.

Possono essere ottimi panni per la polvere, soprattutto se sono realizzati con materiali naturali come la lana. Tagliate il maglione in piccole strisce e utilizzatele per pulire i mobili o le superfici della casa.

Se il maglione è molto piccolo o ha solo un buco, potete utilizzarlo per creare dei guanti o dei calzini. Tagliate le maniche o il corpo del maglione e cucite le estremità per chiudere i guanti o i calzini.

Possono essere utilizzati come materiale per il giardinaggio, soprattutto se sono realizzati con materiali naturali come la lana. Potete tagliare il maglione in piccole strisce e utilizzarle come copertura per le piante durante i mesi freddi, oppure come sacchetti per raccogliere le verdure del vostro orto.

Inoltre, se avete molti maglioni bucati che non sapete come riciclare, potete portarli in un negozio di seconda mano o a un centro di raccolta per il riciclo dei tessuti. In questo modo, potranno essere utilizzati come materiale per altri progetti di riciclaggio o per essere trasformati in nuovi capi d’abbigliamento.

Come cucirli se sono bucati

I maglioni di cashmere sono considerati un lusso per la loro morbidezza e durata. Tuttavia, a volte anche il cashmere può diventare sfilacciato o perdere la sua forma originale. Ma c’è un modo per evitare questo e mantenere il tuo maglione di cashmere come nuovo: il wormhole.

Il wormhole è un metodo di riparazione che consiste nel far passare un ago attraverso il tessuto danneggiato e poi tirare delicatamente il filo attraverso l’altro lato, creando un piccolo “wormhole” (buco di verme). Questo aiuta a tessere insieme i fili sfilacciati e a mantenere la forma del maglione.

Per utilizzare questo metodo, avrai bisogno di un ago sottile e di un filo dello stesso colore del tuo maglione. Inizia infilando l’ago attraverso il tessuto danneggiato, facendo attenzione a non farlo uscire dall’altra parte. Poi, tirando delicatamente il filo, fai passare l’ago attraverso l’altro lato del tessuto, creando il wormhole. Continua a fare questo fino a quando il danno non è stato riparato.

Una volta che hai finito, taglia il filo lasciando un piccolo pezzo che sporge dal tessuto. Puoi poi utilizzare un ago da lana o uno spazzolino a setole dure per spazzolare delicatamente il filo in modo che si adatti al tessuto del maglione.