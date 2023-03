Bucce di melograno, immergile in acqua bollente e aspetta 5 minuti: i risultati

Come usare le bucce di melograno immergendole in acqua bollente. Servono solo 5 minuti affinché avvenga il miracolo.

Non gettate più le bucce di melograno. Non sapevate che potessero servire per realizzare qualcosa di unico e utilissimo. Siamo sicuri che, una volta che avrete immerso le bucce in acqua bollente, lo rifarete sempre.

Cosa contiene il melograno

Sono tantissimi gli amanti del melograno, questa frutta dal sapore unico, però così difficile da sbucciare. Proprio per questo, molte persone hanno deciso di acquistarla direttamente già pulita, spesso in involucri di plastica.

Questa scelta, dovete sapere, che può danneggiare seriamente l’ambiente e che può rivelarsi anche costosa e controproducente. Acquistando questo frutto già pulito, inoltre, vi priverete degli enormi poteri delle sue bucce, che sono importantissime.

La buccia del melograno, infatti, è ricca di proprietà. Intanto ha un alto livello di antiossidanti, e poi anche punicalagina fenolica, acido gallico e altri acidi grassi. Contiene anche catechina, quercetina, rutina e alcuni altri flavonoidi e antociani.

In tempi antichi, la buccia del melograno si mangiava, mentre adesso no. Le sue proprietà erano conosciute sin dall’antichità: già Ippocrate parlò della buccia di questo frutto come un potente medicamento per curare la dissenteria.

Se non sapevate che la buccia del melograno fosse così potente, ecco che vi mostriamo a cosa serve. Siamo sicuri che, dopo aver scoperto come funziona, la userete sempre. Non abbandonerete più questa pratica di salute.

Usa le bucce di melograno per l’intestino

Le bucce del melograno rimangono un ottimo rimedio intestinale ed è per questo che oggi vi spieghiamo come riutilizzarle per curare patologie come quelle date dai parassiti intestinali.

Tutto quello che dovete fare è aprire il frutto per estrarre i semi di melograno. Naturalmente vi consigliamo di mangiarli o di usarli in sfiziosissime ricette. A quel punto, conservate la buccia di questo frutto e riutilizzatela.

Mettete la buccia ad asciugare e conservatela, se ne avete in grandi quantità, all’interno di un contenitore ermetico. Scegliete la quantità di buccia di cui avete bisogno e preparate quest’infusione per lo stomaco, che siamo sicuri che ripeterete.

Vi consigliamo di aggiungere 10 grammi di bucce di questo frutto in circa 200 millilitri di acqua bollente. Vi raccomandiamo di rispettare le dosi, in quanto un abuso della buccia di melograno può provocare degli effetti collaterali.

Lasciate che l’infusione riposi al coperto per almeno 30 minuti, dopodiché lascia raffreddare e bevi il liquido. Dovete sapere, che quest’infusione si rivela efficace anche contro i sintomi del mal di gola, la tosse, le afte, le gengiviti, l’alitosi e tutti i problemi ai denti.

Naturalmente, prima di assumere quest’infusione, vi raccomandiamo che vi mettiate in contatto con il vostro medico curante, specialmente se siete affetti da patologie particolari. In generale, però, le proprietà del melograno e delle sue bucce sono benefiche e possono fare bene al nostro organismo.

Ovviamente, vi invitiamo a utilizzare piante provenienti da coltivazione biologica e legate alla filiera corta, che mantengono intatte le loro proprietà organolettiche e che potrebbero rivelarsi libere dai pesticidi.