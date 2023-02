Bucce di mandarino, perché immergerle in un barattolo di alcol

Non bisogna mai buttare le bucce di mandarino ma fare come tanti: basterà immergerle in un barattolo pieno di alcol per ottenere questo.

Le bucce di mandarino non andrebbero mai buttate via, non solo per le tantissime proprietà che possiedono ma anche per gli usi da mettere in pratica. Immergendole all’interno di un barattolo pieno di alcol lo sapete che cosa si ottiene? Lo stanno facendo proprio tutti ed è il momento di impararlo il prima possibile.

Proprietà delle bucce di mandarino

Un profumo che sa di autunno e di inverno, grazie alle bucce di mandarino – o clementine – che hanno quel colore arancione acceso e un aroma che si diffonde velocemente in tutta la casa.

Un frutto ottimo e ricco di proprietà, usato non solo in cucina ma anche nell’industria farmaceutica – cosmetica e per la preparazione di ricette fai da te legate al benessere. Si tende ad usare sempre e solo la polpa, ma in pochissimi sanno che la buccia possiede delle proprietà benefiche da non sottovalutare.

La sola buccia può essere usata per profumare gli ambienti o i cassetti, eliminare l’odore acre di bruciato del forno oppure quello fastidioso di fritto in cucina. Non solo, molti esperti la usano come compost e fertilizzante per le piante essendo ricca di Vitamine e Sali minerali.

Insomma, un vero e proprio alleato di bellezza e nutrizione spesso e volentieri gettato nell’umido senza che le si dia una seconda occasione.

Nello specifico, le bucce del mandarino sono ricche di vitamine C e P, in aggiunta ad oli essenziali con fibre e D-Limonene che dona quell’aroma tipico rilasciato dal frutto. Tra le tantissime azioni, quella antinfiammatoria è sicuramente la più importante.

Bucce di mandarino e alcol in barattolo: la ricetta

Gli esperti invitano sempre a non buttare le bucce del mandarino, anche perché tra i vari usi in cucina uno in particolare viene adottato da molte persone. Il liquore al mandarino fatto in casa è qualcosa di ottimo ed è anche molto divertente da preparare.

Come procedere?

Prendere 10 o 20 mandarini e sbucciarli completamente

Le bucce del mandarino devono essere messe dentro un barattolo di vetro con l’alcol alimentare. Chiudere il barattolo e lasciare macerare in luogo fresco e buio per 10 giorni.

Dopo i 10 giorni, si potrà filtrare mettendo l’alcol ottenuto da una parte. Nel frattempo si sciolgono 750 grammi di zucchero all’interno di una padella piena di acqua bollente: questo è il procedimento classico per la preparazione dello sciroppo.

Mescolare pian piano a fuoco basso e poi spegnere il fuoco, lasciando che lo sciroppo si raffreddi completamente. Questo sciroppo può incontrare l’alcol filtrando il tutto all’interno delle bottiglie. Non è limpido? Filtrare ancora una volta e conservare per un mese in luogo fresco e asciutto: il liquore con le bucce di mandarino è pronto.

Cosa fare con la polpa di mandarino avanzata?

La polpa del mandarino che non viene usata per la preparazione del liquore non dovrà mai essere buttata. Si può usare per una spremuta o una centrifuga sana, oppure tenerla per preparare una ricca marmellata o ancora una crostata golosa per grandi e piccini.

Per uno snack goloso, prendere le fettine di mandarino e ricoprirle con del cioccolato – bianco o fondente – fuso: le papille gustative faranno una grande festa.