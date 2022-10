Bucato, mai a quest’ora: non lo sai ma potrebbe costarti il doppio in bolletta

Esiste una fascia oraria dove azionare la lavatrice per lavare il nostro bucato ci fa spendere di più ed è da evitare.



Nel corso della nostra giornata ci ritroviamo spesso a dover cambiare i nostri indumenti o a dover gettare nel cesto dei panni sporchi le tovaglie o quanto altro abbiamo sporcato durante le nostre faccende domestiche.

Così, la pila di indumenti da lavare aumenta e volenti o dolenti siamo costretti a dover infilare tutto il nostro bucato in lavatrice e ad azionarla per avere i capi puliti il prima possibile.

Bucato: ecco le ore in cui è sconsigliato azionare la lavatrice

L’elettrodomestico in questione, però, tende a consumare energia e specie nell’ultimo periodo, in Italia, si sta molto discutendo dell’aumento dei costi di luce e gas e quindi si cerca sempre di risparmiare.

Basti pensare, che ogni ciclo di lavatrice è aumentato da circa 0.67 centesimi di euro a quasi 1.00 € tondo, un aumento di pochi centesimi che è significativo in base a quanti cicli utilizziamo al giorno o a settimana.

Facendo un calcolo e presumendo che si faccia almeno uso della lavatrice cinque volte a settimana con un raddoppiamento nei due giorni del weekend, avremo una cifra che si aggira sui 5,00€ settimanali che con le nuove tariffe sono arrivati a sfiorare i 9€, quasi il doppio.

Moltiplicando questa cifra per un mese ci troviamo un aumento che va dai precedenti 20 euro mensili ai 36 euro odierni e quindi bisogna stare molto attenti a quando azioniamo la nostra lavatrice per risparmiare.

Calcolando il tutto annualmente, abbiamo un aumento che va dai 240€ annuali a circa 432 euro all’anno con le nuove tariffe: un aumento considerevole che tende quasi a raddoppiare.

In Italia, il consiglio è quello di azionare la lavatrice nelle ore notturne oppure durante i weekend o al mattino presto perché stando alle fasce orarie i prezzi sono inferiori rispetto alle altre.

Questo non ha importanza per chi si ritrova in una fascia monoraria in quanto questi utenti spenderanno la stessa cifra a qualsiasi ora del giorno come previsto dal contratto del loro fornitore di energia.

Le fasce orarie

Se invece si ha un contratto con una fascia bioraria ci sono delle ore del giorno dove azionare la nostra lavatrice tenderà a far risparmiare e a trovarsi meno soldi da pagare in bolletta.

Le ore più economiche per poter azionare il nostro elettrodomestico e avere un bucato pulito sono quelle che vanno dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato e tutta la giornata la domenica e nei giorni festivi.

Questa fascia di orario prende il nome di F3, diversamente da quella intermedia che invece prende il nome di fascia F2 e prevede un risparmio energetico tra il lunedì e il venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 e il sabato dalle 7 alle 23.

Diversamente la fascia F1, considerata quella più costosa, prevede un aumento dei prezzi se si aziona la lavatrice dalle 8 alle 19, ed è quella meno sconsigliata per non incorrere in bollette salate.

Per questo motivo, si consiglia di accumulare i propri panni e di azionare la lavatrice durante le ore della fascia F3 ossia di sera o nei festivi oppure qualora ci è impossibile, nelle ore di fascia F2.

In questo modo andremo a risparmiare sull’energia elettrica e anche il nostro portafoglio ne gioverà, visti i tempi che corrono, in attesa che siano presi dei provvedimenti sulla questione caro energia.