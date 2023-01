Bucato bianco latte senza candeggina né cloro: devi usare questo

Esiste un modo per avere il nostro bucato bianchissimo senza l’utilizzo della candeggina. Ecco l’ingrediente da utilizzare durante il lavaggio.

Una delle faccende casalinghe che più facciamo durante la settimana e che a volte ci ritroviamo a dover fare anche più volte al giorno è il lavaggio degli indumenti sporchi da mettere in lavatrice.

Molte volte, questi sono pieni di macchie che sono difficili da rimuovere per via del fatto che qualcosa ci è stato versato addosso oppure perché ci sono macchie di terreno o di erba o ancora perché è solo da lavare in quanto utilizzato per molto tempo.

Bucato: ecco il metodo per avere panni splendenti e bianchissimi senza la candeggina

Per eliminare queste macchie, ci sono prodotti adatti, ed uno di questo è la candeggina che tende a smacchiare i nostri indumenti e a renderli bianchissimi, ma non sempre è consigliato usarla.

Questo perché la sua forte azione, col tempo, potrebbe deteriorare i tessuti e inoltre è poco ecologico usarlo frequentemente oltre che a poter recare danni ad alcuni capi d’abbigliamento e alla cute della nostra pelle.

Infatti, la candeggina è corrosiva e qualora entra in contatto con la nostra pelle se non diluita o usata all’interno della lavatrice potrebbe provocarci scottature o eczemi considerevoli.

Per questo motivo, si ricorre ad altri metodi per poter pulire il nostro bucato e far si che sia più bianco e splendente di sempre, utilizzando altri metodi per far si che questo accada senza uso di candeggina.

L’ingrediente segreto

Non tutti, sanno che esiste un ingrediente che va a sostituirla e che potrebbe essere davvero un alleato contro le macchie ostinate e renderà il bucato più bianco che mai, come se avessimo usato la candeggina.

Questo è il percarbonato di sodio che inserito in una bacinella di acqua con del succo di limone avrà un’azione sorprendente sui nostri capi d’abbigliamento, specie se avremo immerso questi all’interno del recipiente.

Trascorsa qualche ora, vedremo come il percarbonato di sodio, assieme al succo di limone avrà agito in maniera impeccabile e tutte le macchie presenti sul nostro bucato saranno sparite come per magia.

Qualora però non abbiamo tempo di lavare a mano e di far stare in ammollo il nostro bucato, non bisogna disperare, perché il percarbonato di sodio funziona anche in lavatrice a temperature alte.

Non bisogna far altro che inserire nel cestello della lavatrice alcuni cucchiaini di questo elemento e azionare il nostro elettrodomestico come un normale lavaggio e vedremo che anche in questo modo il nostro bucato sarà bianchissimo.

Questo segreto, è uno dei tanti metodi casalinghi, che le nonne tramandano di generazione in generazione ed è molto utile in quanto essendo naturale non va a sfibrare i tessuti e a danneggiarli.

Inoltre, è molto economico e quindi risparmieremo considerevolmente sui costi dei prodotti in commercio che ci promettono capi d’abbigliamento bianchissimi ma infine le macchie ostinate rimangono lì e bisogna fare altri lavaggi.

Non vi resta che sperimentare questo metodo per avere il vostro bucato più bianco e splendente che mai.