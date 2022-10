Bucato bianco e profumato, lascia stare la candeggina: metti questo in lavatrice

By

È possibile avere un bucato bianco e profumato senza la candeggina? In realtà sì e questo rimedio naturale in lavatrice è ottimo.

Avere un bucato bianco e brillante è possibile? Di solito si usa la candeggina, ma si può optare direttamente per un rimedio naturale ottimo che si mette direttamente in lavatrice. I composti chimici tendono a rovinare i tessuti completamente, per questo motivo sarebbe meglio utilizzare sempre i rimedi della nonna.

Vediamo insieme cosa usare e come fare un bucato in lavatrice per avere capi bianchi e profumati.

Come si mantengono i vestiti bianchi?

Per mantenere i vestiti bianchi a lungo ci sono dei suggerimenti da prendere al volo, perché è importante che i capi vengano trattati nel migliore dei modi. Quando si acquista un vestito bianco è bene fare attenzione al lavaggio e manutenzione, evitando se possibile la candeggina.

Se questo è il colore preferito allora ci sono dei suggerimenti per mantenerlo brillante e non opaco:

Evitare sempre di usare candeggina soprattutto in tessuti come misto cotone o poliestere. La reazione chimica con il cloro ingiallisce il capo;

L’acqua sporca o ricca di calcare ingiallisce i capi;

I vestiti bianchi andrebbero lavati aggiungendo all’acqua della borace diluita, ottimo rimedio per contrastare le macchie;

Sui vestiti bianchi non si devono applicare profumi o sostanze chimiche che vengono trattenute dalle fibre, ingiallendo l’indumento;

Prediligere una asciugatura diretta al sole per ottenere un bianco brillante.

Bucato fresco e profumato: questo è l’ingrediente da mettere in lavatrice

Nella maggior parte dei casi per lavare i capi bianchi si usano dei prodotti chimici, sbiancanti e non naturali. Purtroppo, il contenuto di cloro entra in conflitto con le fibre di tessuto lasciando gli aloni giallo che si accentuano lavaggio dopo lavaggio.

Per proteggere l’ambiente, risparmiare e avere capi bianchi profumati come nuovi è bene usare l’aceto di vino bianco direttamente in lavatrice. Le sue proprietà antibatteriche e sbiancanti sono perfettamente compatibili con questa tipologia di colore.

Come fare?

Basterà aggiungere ½ tazza al detersivo per bucato in polvere e poi procedere con il lavaggio delicato. I capi in lavatrice torneranno ad essere come nuovi, bianchi e profumatissimi.

L’aceto di vino bianco è consigliato a chi soffre d’asma o chi ha intolleranze nei confronti di detersivi o agenti chimici in generale. Per donare un odore ancora più buono, aggiungere qualche goccia di limone al composto di cui sopra.

Il succo di limone naturale può invece essere usato per il lavaggio a mano, eliminando completamente macchie e sporco dai tessuti bianchi. Brillantante e antibatterico, basterà riempire una pentola con acqua e spicchi di limone.

Aspettare l’ebollizione e poi mettere a bagno i capi bianchi 60 minuti del lavaggio a mano tradizionale. Se i vestiti sono molto sporchi, si potrà preparare una miscela ricca di succo con due limoni, sapone e un cucchiaio di sale.