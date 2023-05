Bucato asciutto in pochi minuti, ma solo se lo stendi in questa stanza della casa

Ecco come ottenere un bucato asciutto in pochi minuti. Dovete stenderlo proprio in quest’inaspettata stanza della vostra casa.

Vi sveliamo tutto sulla strategia migliore che potete adottare nel caso in cui vogliate ottenere un bucato asciutto in pochi minuti. Nessuno si aspettava di doverlo mettere proprio in questa stanza della casa, che spesso è bistrattata da tutti.

Bucato asciutto in pochi minuti

Ci sono delle regole universali che bisogna seguire se si vuole ottenere un bucato asciutto in pochi minuti. Innanzitutto, vi consigliamo di effettuare la centrifuga, oltre che il risciacquo, all’interno della vostra lavatrice.

In questo modo, infatti, farete sì che il vostro bucato venga fuori da quest’elettrodomestico già quasi asciutto. Ora, procedete sbattendo i vostri capi con grande energia prima di stenderli sul filo.

Così facendo, non solo eviterete che una volta asciutti siano stropicciati, ma farete anche in modo che si asciughino il prima possibile, visto che avrete già rimosso una buona parte dell’acqua in eccesso.

Anche il posizionamento dello stendino è importante. Cercate di metterlo in una parte della casa che sia molto asciutta e dove arrivi una grande quantità di calore. Un gesto molto importante è quello di arieggiare la stanza, in modo che anche l’ossigeno aiuti i capi ad asciugarsi.

Un consiglio è quello di aggiungere una piccola stufa o un deumidificatore sotto lo stendino, in modo che asciughi i vostri capi in un modo molto rapido. In casi più estremi, potrete anche utilizzare il phon, anche se non è particolarmente consigliato dal punto di vista energetico, visto che consuma moltissimo.

Per questo, sarebbe meglio utilizzare altri elettrodomestici, e il phon soltanto nel caso in cui vogliate asciugare un singolo capo.

Ecco come ottenerlo anche in inverno

In molti si chiedono quale sia la stanza migliore nella quale stendere i nostri panni. In realtà, qualsiasi stanza di piccole dimensioni è davvero valida e vi spieghiamo il motivo.

Nel caso in cui posizionate al suo interno un deumidificatore o una piccola stufa, la stanza di dimensioni ridotte tenderà a riscaldarsi rapidamente. Di conseguenza, si asciugheranno anche i capi contenuti al suo interno.

In generale, dovete sapere che la stanza preferita per l’asciugatura dei capi è sicuramente il bagno. Al suo interno, infatti, potete approfittare anche del calore emanato dalla doccia.

Fate attenzione, però, perché un eccesso di umidità potrebbe portare i vostri capi a mantenersi umidi e a emanare cattivo odore. Proprio per questo, il consiglio è quello di preferire il deumidificatore alla stufa.

Alla ora di stendere, vi consigliamo di farlo nella parte più alta del vostro bagno. Esistono dei ganci appositi che ci permettono di stendere i capi nelle parti più alte delle stanze, in modo che non ostruiscano il nostro passaggio e che il calore ne faciliti l’asciugatura.

Cosa aspettate? Mettete in pratica i nostri consigli e siamo sicuri che i vostri capi si asciugheranno in men che non si dica. Nessuno si aspettava che potesse essere così facile anche nella stagione invernale ottenere dei capi asciutti in pochi minuti.