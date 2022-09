Bruxelles non sostiene il MidCat e lo fa decidere a Spagna e Francia

Bruxelles: Teresa Ribera ritiene che il dibattito sul collegamento gas tra Catalogna e Francia “non si possa chiudere” solo per il rifiuto di Macron.

Oggi a Bruxelles la Commissione europea ha evitato di sostenere apertamente la costruzione del gasdotto MidCat, l’interconnessione energetica di idrogeno verde e gas tra la Catalogna e la Francia. Spagna e Germania sostengono il condotto, mentre la Francia lo rifiuta. Bruxelles ha osservato che il futuro delle infrastrutture energetiche dipende dalle discussioni tra i paesi coinvolti.

“Quello che posso dire, molto semplicemente, al riguardo è che qualsiasi ulteriore progetto infrastrutturale transfrontaliero che colleghi la penisola iberica con il resto d’Europa deve essere analizzato dagli Stati membri coinvolti e dal promotore”, ha affermato il portavoce in conferenza stampa di Energy of the Community Executive, Tim McPhie.

“In questo momento non posso dare una posizione su un progetto specifico. È necessario che gli Stati membri e il promotore del progetto avanzino sulla fattibilità del gasdotto ed è in quel momento che potremo dare una posizione”, ha insistito. Così ha reagito Bruxelles il giorno dopo che il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha esplicitato il suo rifiuto del progetto che collegherebbe Spagna e Francia con un gasdotto che attraverserebbe i Pirenei, aumentando il livello di interconnessione della Penisola con il resto del continente.

Macron ha affermato di non comprendere “il problema a breve termine che si sta risolvendo” con la costruzione del MidCat e ha affermato che gli altri due gasdotti che attualmente collegano i due paesi, attraverso i Paesi Baschi e la Navarra, sono “sottoutilizzati” perché da febbraio stanno usando il 53%. Così, il portavoce per l’Energia della Commissione europea ha ricordato che il MidCat non compare nell’elenco dei progetti di interesse comune (PIC) dell’UE perché le autorità francesi e spagnole hanno deciso di lasciarlo “in pausa” in attesa di “nuove valutazioni” dopo aver verificato che il progetto non fosse “maturo”.

Ha inoltre sottolineato che, in accordo con la nuova normativa sulle infrastrutture energetiche recentemente approvata, quei progetti basati su combustibili fossili come il gas non possono essere finanziati con risorse europee. Ciò escluderebbe la possibilità di ricevere fondi europei per un potenziale progetto che recuperi l’idea del MidCat e che serva solo al trasporto del gas. “Ciò che potrebbe essere potenzialmente finanziato sono i progetti di infrastrutture per l’idrogeno.

Potrebbe avere lo status di progetto a basso interesse (PIC) come corridoi prioritari per l’idrogeno. Ma non è e non è stato un PIC”, ha affermato il portavoce della comunità. A livello generale, il portavoce per l’Energia della Commissione Europea ha insistito sul fatto che qualsiasi nuovo investimento che colleghi i terminali di gas naturale liquefatto (GNL) della Penisola Iberica con la rete europea del gas attraverso infrastrutture “predisposte all’idrogeno” potrebbe “contribuire a diversificare ulteriormente la fornitura di gas nel mercato interno”, e “aiuterebbe nel futuro potenziale dell’idrogeno verde” in Spagna, Portogallo e Nord Africa.

Ribera ha fatto riferimento al rifiuto di Macron del progetto MidCat lunedì

Ma, ancora, ha ribadito che il progetto che la Spagna vuole “non è al punto in cui (la Commissione europea) può valutare se può ricevere fondi”. Poche ore prima dell’intervento del portavoce della comunità, la terza vicepresidente del governo spagnolo e ministro della Transizione ecologica, Teresa Ribera, ha affermato che il dibattito su MidCat non è solo di competenza di Francia e Spagna. “Non è una questione strettamente bilaterale e dovrebbe essere affrontata venerdì al Consiglio dei ministri dell’Energia dell’UE”, ha affermato in un’intervista a Onda Cero.

Ribera ha fatto riferimento al rifiuto di Macron del progetto MidCat lunedì. Il presidente francese ha assicurato che non sono necessarie nuove interconnessioni gas con la Spagna perché quelle attuali sono lontane dalla saturazione e il MidCat non è giustificato per motivi energetici e ambientali. Ribera ha escluso che il dibattito possa chiudersi “con il pronunciamento di un solo Paese”, e ha insistito sul fatto che debba svolgersi in termini europei e non come questione di interesse bilaterale tra Spagna e Francia. “La domanda è cosa pensano gli altri partner”, ha sottolineato.

Il ministro ritiene inoltre che, trattandosi di un problema energetico che “durerà” oltre questo inverno, sarà necessario adottare misure di lungo periodo. “Conviene mettere tutte le carte in tavola su quante cose può contribuire (il MidCat) per poter coprire in sicurezza non solo questo inverno, ma anche il prossimo”, ha sottolineato.

Macron ha ricordato lunedì che i due attuali gasdotti (Irun e Larrau-Calahorra) sono sufficienti in futuro per garantire l’approvvigionamento all’Europa centrale. Il responsabile della Transizione ecologica ha riconosciuto che è possibile inviare più gas attraverso le attuali infrastrutture. “In effetti, una delle misure è quella di aggiungere un compressore per inviare più gas”, ha affermato.