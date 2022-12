Bruno Barbieri, quanto guadagna lo chef di Masterchef? Svelato il cachet

Sapete quanto guadagna Bruno Barbieri, lo chef italiano stellato di Masterchef e 4 Hotel? Questo è il suo cachet.

È un artista a 360° ed è un grandissimo chef stellato, uno dei migliori che ci siano in Italia. Non ha solo ristoranti di proprietà ma anche degli hotel e come professionista conosce ogni aspetto del mondo della ristorazione e dell’hotellerie. Simpatico, ironico ed estremamente elegante Chef Bruno Barbieri è il conduttore severo di 4 Hotel e uno dei giudici di MasterChef. Ma qual è il suo cachet? Sveliamo i suoi guadagni stellati inerenti alla carriera in televisione.

Bruno Barbieri, chef stellato e artista a 360°

Bruno Barberi è uno dei chef più famosi, con ben 7 stelle Michelin. Potremmo definirlo come una star dei fornelli e del mondo dell’hotellerie che nel tempo ha saputo sfidarsi e raggiungere non pochi obiettivi prestigiosi.

Un grande amore per la cucina, un perfezionista nato e un creativo con quella nota ironica che fa innamorare tutti quanti. Lo contraddistingue, tra le tante cose, l’intelligenza e l’eleganza che non sono fattori da sottovalutare. Le sue apparizioni in TV sono tantissime, non solo come giudice di MasterChef ma anche come presentatore di 4Hotel.

Il cibo per Chef Barbieri è sicuramente un’opera d’arte e le sue apparizioni in TV lo portano ad avere ancora più successo. Una volta ritornato dal Brasile, nel 2016 apre alcuni ristoranti in Italia come L’Arquade e il Fourghetti. Inizia poi la sua avventura con MasterChef affiancando nomi di spicco come Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich. Lui è un celebrity chef tra i più pagati, aggiungendo poi al patrimonio tutto ciò che arriva dai libri e tutte le sue attività.

Della sua vita privata non si conosce molto, in effetti Chef Barbieri è un uomo che ha sempre lavorato sodo mantenendo la vita privata lontana da occhi indiscreti. Non c’è sfida che non vinca o che non provi a portare a casa, perché è competitivo ma allo stesso tempo molto generoso.

Bruno Barbieri, quanto guadagna? Svelato il suo cachet

Non è facile stabilire a quanto possa ammontare il patrimonio di Bruno Barbieri. Molte fonti parlano di cifre altissime che si aggirano sugli 800mila euro all’anno, se non si contano tutti gli extra delle sue varie attività.

La vita dello chef è sicuramente molto ricca, ma anche piena di sacrifici: gli sforzi di questi anni sono ripagati con il dovuto successo sotto ogni punto di vista. Sempre alcune fonti parlano di 5mila euro a puntata per MasterChef, seppur non confermato.

A tutto questo bisogna aggiungere tutto ciò che guadagna anche dall’altro programma televisivo 4Hotel, le sponsorizzazioni, i proventi per i suoi libri pubblicati e ovviamente la sua carriera di Chef con i ristoranti di sua proprietà e gli hotel. Insomma, i frutti del successo si possono tradurre con un bel bottino.