Una malattia che sta facendo peggiorare le sue condizioni di salute sempre di più. L’attore americano Bruce Willis non riesce più a parlare e, anche per quel che riguarda i suoi problemi di comunicazione, la situazione non è delle migliori.

La sua famiglia gli è vicina, come anche la sua ex moglie Demi Moore. Tutti sperano in un miracolo.

Bruce Willis: quali sono le sue condizioni di salute

Un miracolo di Natale: è questo quello che sperano le figlie di Bruce Willis, così come la sua ex moglie Demi Moore. L’attore hollywoodiano, 67 anni, vede peggiorare, giorno dopo giorno, le sue condizioni di salute.

L’afasia, ovvero l’incapacità di esprimersi sia a parole che con la scrittura, è ciò che ha colpito, da qualche tempo, l’attore. Una malattia invalidante che lo sta portando piano piano anche a non riuscire più a comprendere cosa gli viene detto, anche se si tratta di frasi semplici. A causa di questo, è stato costretto ad abbandonare le scene per sempre.

Non riesce a parla e né, tantomeno, riesce più a capire quello che gli altri gli dicono, compresi i suoi familiari più stretti: “Sembra che stia scivolando sempre più lontano”, ha dichiarato e confermato, una fonte vicina alla famiglia di Willis, in un’intervista.

Ed è proprio la sua famiglia a non averlo mai abbandonato e lasciato solo per un momento. Le sue vacanze di Natale Bruce Willis le sta trascorrendo, proprio in questi giorni, a casa sua circondato dall’affetto dei suoi figli e di Demi Moore. In una prospettiva di peggioramento, come si è visto, della sua malattia, i familiari hanno deciso di trascorrere con lui quanto più tempo è possibile, così da riuscire a godersi ogni singolo momento insieme.

Non c’è solo l’ex moglie, ma al capezzale di Willis c’è anche l’attuale consorte, Emma Heming con le loro figlie di 10 e 8 anni. Presenti anche i figli più grandi che Willis ha avuto da Moore. In un periodo così difficile, dove l’afasia sta prendendo possesso del corpo del celebre attore americano, a “fare da sua voce” è proprio l’attuale moglie Emma.

Tutta la sua famiglia spera in un miracolo

Commossa, racconta come ci sono momenti in cui Bruce Willis sembra star bene e tornare come era prima, mentre in altri no. Questi momenti di presenza sono sempre meno frequenti e ciò, stando anche ad alcune fonti vicine alla famiglia, sta portando anche alla consapevolezza che il loro caro si sta allontanando da loro ogni giorno sempre di più.

“Le figlie non possono immaginare il Natale senza Bruce”, racconta la fonte vicina alla famiglia dell’attore. Anche se il dolore sta prendendo il sopravvento, la sua famiglia allargata non si arrende e prega affinché possa avvenire un vero e proprio “miracolo di Natale”.

Ma cos’è l’afasia, malattia invalidante che ha colpito l’attore? È una malattia dovuta all’alterazione dei centri nervosi e delle vie nervose superiori. Porta alla perdita parziale o completa delle capacità di esprimersi, sia con la parola che con l’uso della scrittura. La parte del cervello che controlla queste capacità risulta essere, quindi, gravemente danneggiata.