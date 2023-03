Bruce Willis, la moglie fa un appello ai paparazzi: “Non urlategli contro”

Dopo la diagnosi di demenza frontotemporale, Bruce Willis continua ad essere assediato dai paparazzi per foto esclusive: interviene la moglie Emma Heming, che lancia un appello alla categoria.

Bruce Willis è stata una delle stelle più brillanti del firmamento di Hollywood, dagli anni ’80 ad oggi, ma purtroppo la sua carriera è stata bloccata a causa della diagnosi di demenza frontotemporale.

L’attore ora si è ritirato a vita privata, con la sua famiglia sempre accanto, tra cui sua moglie Emma Heming Willis, che ha chiesto tramite i social un grande, grandissimo favore a tutti i paparazzi.

La moglie di Bruce Willis e l’appello ai paparazzi

In un post pubblicato su Instagram questo weekend, un lungo video, la moglie della star ha raccontato di un recente incidente con i fotografi che, da quando è stata resa pubblica la malattia di Bruce Willis, non fanno che pedinarlo.

Emma Heming Willis ha richiesto pubblicamente ai paparazzi di non urlare quando vedono il marito per strada, perché per lui non è facile:

“Mi rivolgo ai fotografi e ai cameraman che cercano sempre di ottenere immagini esclusive di mio marito: per favore mantenete la distanza. So che è il vostro lavoro, ma rispettatela. Per i cameraman, per favore non urlate a mio marito chiedendogli come sta o qualunque cosa, non fate rumore. Ok? Lasciategli il suo spazio. Permettete che la nostra famiglia o chi lo sta accompagnando da qualche parte possa farlo in estrema sicurezza”

Come si evince dalle sue parole, la situazione per Bruce Willis al momento non deve essere molto semplice e ancor di più per chi gli sta vicino e, ogni giorno, cerca di fargli condurre una vita quanto più normale.

Gli schiamazzi e l’insistenza dei paparazzi, di certo, non aiutano a rendere tutto più semplice.

La malattia di Bruce Willis

La prima diagnosi ricevuta da Bruce Willis, una delle star più amate nel mondo intero, fu quella di afasia, ovvero una sindrome che a lungo andare provoca il deterioramento delle capacità di linguaggio.

Così, l’attore ha deciso di ritirarsi dal mondo del cinema, visto che per sua stessa ammissione si era reso conto di non poter più lavorare come una volta.

Lo scorso febbraio, quindi un mese fa, la moglie Emma ha dichiarato che la condizione di Bruce Willis è peggiorata, tramutandosi in demenza frontotemporale.

La sua famiglia aveva così condiviso:

“Oggi non ci sono cure per la malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire. Con l’avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l’attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa patologia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca”

Nessuno avrebbe mai potuto pensare che la star di film come Die Hard, Armaggeddon, Il Senso Sesto, Il Quinto Elemento e tantissimi altri film d’azione, potesse perdere proprio la capacità che gli ha permesso di lavorare per decenni: il linguaggio.

Tutti i suoi fan nel mondo sono vicini a lui e alla sua famiglia, ogni giorno mandano affetto a tutti loro tramite social, dimostrando il loro grande affetto per questa icona di Hollywood.