Brozovic si ferma un mese, è lesione muscolare

Arriva la notizia che tutti i tifosi dell’Inter non avrebbero mai voluto sentire, Marcelo Brozovic ha riportato una lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra che lo costringerà a stare ai box per almeno un mese saltando cosi la doppia sfida di Champions League contro il Barcellona



Marcelo Brozovic si è sottoposto nel primo pomeriggio ad esami strumentali che hanno confermato una lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra, il regista croato starà fuori per circa un mese tornando, di fatto, per giocare il mondiale in Qatar con la maglia della sua Croazia.

Brutta tegola quindi per Simone Inzaghi che affronterà il momento decisivo della stagione senza il suo miglior centrocampista.

Già dalla sfida con la Roma il tecnico piacentino lancerà con ogni probabilità Kristjan Asllani che è pronto a subentrare al croato dimostrando tutto il suo talento.

Continua dunque il momento difficile per i nerazzurri, nella scorsa stagione la squadra aveva dimostrato di non poter fare a meno del numero 77, vedremo ora quale sarà la reazione di Lautaro e compagni che sono chiamati a dare di più in un momento complicato.

Allarme Brozovic, il croato starà fuori un mese

Per un Lukaku che torna c’è un Brozovic che si ferma, proprio nel momento del rientro del belga infatti il centrocampista croato si ferma per un problema muscolare mettendo in seria difficoltà il centrocampo nerazzurro.

Brozovic stava ritrovando nelle ultime settimane la migliore condizione fisica e questo stop complica la sua preparazione in vista del Mondiale in Qatar.



L‘Inter dovrà registrare la fase difensiva cercando di sistemare un reparto che da punto di forza sembra diventato improvvisamente il tallone d’Achille della squadra.

Il recupero di Lukaku darà sicuramente nuove energie alla squadra di Simone Inzaghi, il belga è il leader offensivo della rosa e già a partire dalla sfida con la Roma tornerà a caricarsi l’attacco nerazzurro sulle spalle.

Tornerà dunque a ricomporsi il tandem d’attacco composto da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, la coppia ha già fatto sognare i tifosi dell‘Inter dominando il campionato 2020/2021 sotto al gestione Antonio Conte.

Il classe 93 ha segnato il suo primo gol della stagione nel match inaugurale della Serie A contro il Lecce, lo stop forzato ha condizionato i risultati dei nerazzurri che non hanno praticamente mai avuto a disposizione il loro miglior centravanti.

La sfida alla Roma si avvicina, l’Inter ha l’occasione di riprendere consapevolezza della propria forza.