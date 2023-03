Brindisi, marito e moglie trovati morti in casa

Tragica scoperta in provincia di Brindisi. I corpi di marito e moglie sono stati ritrovati nella loro casa con ferite d’arma da fuoco. Vivevano in una frazione di Carovigno, nella provincia.

Ancora ignote le cause del possibile omicidio. A dare l’allarme è stato il fratello dell’uomo, poiché da un po’ non riusciva più a mettersi in contatto con il suo congiunto.

Brindisi, coniugi trovati morti

Una tragedia che non ha ancora una spiegazione e che è avvenuta in provincia di Brindisi. Marito e moglie, rispettivamente di 59 e 53 anni sono stati trovati uccisi all’interno della loro abitazione a Serranova, piccola frazione del comune di Carovigno, in provincia di Brindisi.

A dare l’allarme è stato il fratello dell’uomo che non riusciva a mettersi in contatto con la coppia e, insospettitosi, ha pensato che fosse successo qualcosa ed ha avvertito le Forze dell’ordine. Arrivato sul posto, in un casolare della contrada Canali, ha aperto la porta ed ha fatto la tragica scoperta.

I corpi di marito e moglie riversi a terra e sui loro corpi segni di colpi di arma da fuoco. Una morte violenta, stando alle prime analisi dei Carabinieri intervenuti sul luogo del delitto, in quanto i due coniugi sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco.

A dare l’allarme, come dicevamo, è stato il fratello dell’uomo. Non lo aveva incontrato, come al solito, al bar dove sempre si vedevano e, per questo motivo, è andato a trovarlo a casa. Arrivato lì, ha bussato alla porta, ma non ha ricevuto alcuna risposta. insospettitosi e presagendo quasi che qualcosa fosse accaduto, ha chiesto l’intervento dei Carabinieri.

L’ipotesi del duplice omicidio si fa avanti

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo, della sezione Rilievi e della compagnia di San Vito dei Normanni. Fra le ipotesi che i Carabinieri stanno tenendo in considerazione, per dare una risposta alla morte dei due coniugi, sia quella dell’omicidio, ma non escludono neanche quella dell’omicidio – suicidio.

Con il passare delle ore, sta prendendo sempre più piede l’ipotesi dell’omicidio, anche se non ci sono ancora elementi del tutto sufficienti per avvalorare questa ipotesi.

L’arma con la quale i due coniugi sarebbero stati colpiti e uccisi non è stata ancora trovata. Come dicevamo, a dare l’allarme è stato il fratello dell’uomo che non riusciva a mettersi in contatto con il suo congiunto da qualche ora. Di solito, si incontravano al bar, ma ieri pomeriggio non l’ha visto. Per questo si è recato a casa loro.

Ha bussato ma, da dentro, nessuno ha risposto né, tantomeno, si sentiva rumore alcuno. Allarmato dalla situazione, ha deciso di chiedere aiuto ai Carabinieri i quali, una volta arrivati sul posto, hanno sfondato la porta e fatto la tragica scoperta.

Ora, per dare una risposta a questo duplice omicidio, sarà necessario, anche con l’aiuto di parenti e testimoni, ricostruire la vita dei due coniugi e, in particolar modo, le loro ultime ore di vita.