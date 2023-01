Brillante trucco per le pulizie, risparmi un sacco: resterai soddisfatto

Risparmiare anche quando si fanno le pulizie è possibile. Una volta appreso questo trucco non potrai più farne a meno.

Qualsiasi trucco per spendere meno, anche riguardo le pulizie, è ben accetto in un momento storico in cui gli aumenti sono all’ordine del giorno.

Pulizie: croce e delizia

Fare le pulizie domestiche è essenziale in casa propria. Soprattutto in un momento storico in cui usciamo da una pandemia globale, sembra che le pulizie non siano mai abbastanza.

C’è chi dichiara di amare il momento delle pulizie domestiche, altri, invece, le detestano. Anche per fare le pulizie si spendono soldi. Non solo per comprare i prodotti per la pulizia ma anche per gli strumenti per fare al meglio le pulizie.

Molti, scelgono di utilizzare il monouso. Un esempio sono le salviette igienizzanti che, pur costando un po’, permettono di poter pulire velocemente ed efficacemente in pochi tocchi. Tra gli altri elementi usa e getta, immancabile, in cucina, il rotolone o panno carta come si vuol chiamare. Di seguito, vedremo come utilizzarlo spendendo molto di meno, anche se si tratta di un usa e getta.

Come usare meno panno carta

Il panno carta può essere utilizzato in cucina e per le pulizie. Per quanto riguarda la cucina, è utilissimo, ad esempio, per assorbire l’olio in eccesso di alcune preparazioni, come le fritture. Per le pulizie, può aiutare a pulire lo sporco dovuto ai resti di cibo, oppure per pulire vetri e altre superfici velocemente, anche con l’ausilio di detersivi.

Soprattutto nelle famiglie numerose, potrebbe capitare di usare anche diversi rotoli nell’arco di un mese. Eppure il trucco per risparmiare esiste e te lo spieghiamo di seguito. In primis, ti servirà un rotolone formato famiglia, grande e abbastanza alto.

Poi, ti servirà un tagliere e un coltello da cucina. Potresti chiederti a cosa servono questi due strumenti. Ti serviranno per tagliare in due il rotolone. Anche se sembrerà delle dimensioni della carta igienica, il tuo asciugamano di carta, adesso, manterrà la sua stessa funzione ma potrà essere adoperato il doppio delle volte.

Il rotolo ti durerà di più anche se ti ricorderai di piegare più volte la carta su se stessa, in modo da utilizzarla in entrambi i lati. Inoltre, ricorda che immetterai meno rifiuti nell’ambiente se, invece del panno di carta adopererai un classico strofinaccio di stoffa.

Quest’ultimo ti sarà utile soprattutto per assorbire l’acqua. Ad esempio, l’acqua di scolo dei piatti o le gocce lasciate dal figlio sbadato. In ogni caso, la divisione del rotolo degli asciugamani di carta, ti darà la sensazione di avere il doppio del prodotto a tua disposizione e immettere (forse) meno rifiuti nell’ambiente, anche se, sostanzialmente, non è così. Provare per credere.