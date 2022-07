By

Negli ultimi giorni, abbiamo visto Angelina Jolie e la figlia Siloh a Roma, per il concerto dei Maneskin. Ora sembra che papà Brad Pitt sia appena arrivato nella Capitale, reunion in vista?

Il weekend scorso i romani sono impazziti alla ricerca di Angelina Jolie, la star mondiale che è stata avvistata al concerto dei Maneskin al Circo Massimo, insieme alla figlia Siloh.

Ora, Brad Pitt è stato paparazzato proprio questa mattina all’aeroporto Leonardo Da Vinci, arrivato in città. Che abbia viaggiato fin qui per rivedere la sua ex moglie Angelina? Ecco cosa dicono i rumors.

Brad Pitt è a Roma, pronto a passare del tempo con i figli e con l’ex moglie?

Diversi tabloid online hanno pubblicato le foto di Brad Pitt, star hollywoodiana internazionale, arrivato a Roma questa mattina all’aeroporto.

Brad indossava una mascherina rossa e una chitarra a tracolla, proprio come un semplicissimo turista arrivato nella Città Eterna.

La star di Babylon sembra godersi un po’ di tempo libero nella Città Eterna, ma molti sanno bene che anche l’ex moglie Angelina Jolie e i suoi figli sono a Roma, avvistati questo weekend al concerto al Circo Massimo dei Maneskin.

Angelina Jolie, che è nella Città Eterna da diverse settimane, sta dirigendo il suo nuovo film Senza sangue, che sta anche scrivendo e producendo, con Salma Hayek e Demian Bichir.

A quanto pare, Brad sarebbe arrivato a Roma per far visita ai suoi figli, che hanno viaggiato fino in Italia con mamma Jolie, ma i fan ora si chiedono se dopo tutta la burrasca tra loro ci sarà anche un riavvicinamento tra i due.

Certo, i loro rapporti devono rimanere per forza di cose civili, visto i figli che condividono. Per chi non lo sapesse, infatti, Brad Pitt e Angelina Jolie sono genitori di sei figli: Maddox, 20, Pax, 18, Zahara, 17, Shiloh, 16, e i gemelli Knox e Vivienne, 13.

Staremo a vedere le fonti di gossip cosa scopriranno in questi giorni, al momento i fan dei Brangelina stanno esultando sapendo che i due si trovano sotto lo stesso cielo.

Brad e Angelina, un amore che ha fatto sognare

Angelina Jolie e Brad Pitt per anni sono stati definiti come la coppia più bella di Hollywood, famosi e innamorati, che hanno costruito una meravigliosa famiglia.

La coppia si è incontrata sul set del film Mr & Mrs Smith, nel 2004. Si diceva che l’intesa tra i due durante la lavorazione fosse palpabile, così tutto è iniziato.

All’epoca, Brad era sposato con Jennifer Aniston, quindi la sua affinità con la Jolie fece non poco scandalo.

Nel 2005, Brad e Jen si separano e dopo poco Angelina Jolie fa il suo ingresso ufficiale nella vita dell’attore. Nel 2006, i due annunciano la prima gravidanza di lei e, sempre quell’anno, Brad divenne il padre adottivo di Maddox e della seconda figlia adottiva di Angelina, Zahara.

Nella primavera dell’anno successivo, Angelina ha adottato Pax Thien di tre anni da un orfanotrofio in Vietnam e Brad ha adottato Pax negli Stati Uniti circa un anno dopo.

Al Festival di Cannes nel 2008, poi, Angelina ha confermato che aspettava due gemelli, e Knox Léon e la figlia Vivienne Marcheline sono nati nel luglio di quell’anno.

Negli anni sono diventati la coppia più invidiata di Hollywood, fino a quando, nel 2016, Angelina ha chiesto il divorzio ed è cominciato tra loro un rapporto burrascoso.

Che ora questa gita a Roma li farà riappacificare? Staremo a vedere.