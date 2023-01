Borse vecchie di pelle, non buttarle via: diventano preziosissime se le ricicli così

Esiste un metodo molto utile per riciclare le vecchie borse di pelle e farle diventare preziosissime. Ecco di quale si tratta.

Tutte le donne utilizzano per le loro passeggiate o anche per il lavoro o lo studio delle borse e spesso nell’armadio ne hanno più di quante ne servano per abbinarle con il loro outfit in base al colore e all’occasione.

Molte di queste si adattano agli indumenti che indossiamo e possono essere casual o eleganti oppure anche pratiche e comode per poterci infilare all’interno qualunque cosa di cui potrebbero aver bisogno.

Borse: ecco come recuperare quelle di pelle

Le borse sono molto importanti a tal punto che tutti quanti nell’immaginario collettivo pensiamo che dentro a quella di una donna c’è di tutto, come accade a Mary Poppins che tira fuori dalla sua ogni oggetto più impensabile.

A contribuire a questa teoria è stata anche la cantante romana Noemi, che durante il Festival di Sanremo 2016 si è esibita con il brano La borsa di una donna, dove elenca gli oggetti che si possono trovare al suo interno, legandoli ad un ricordo o ad una particolare situazione e di come la vita di una donna possa pesare come la sua borsa.

E infatti, è proprio per via dei ricordi e dell’affezionamento a questo oggetto che spesso queste borse non vengono gettate e anche se non utilizzate vengono accatastate in determinato posto dentro l’armadio.

Ma questo fa si che queste borse, specialmente quelle in pelle, si rovinano e quindi dopo tanti anni e in un determinato momento arriva il momento in cui queste vanno gettate ma esiste un metodo per recuperarle e farle diventare qualcos’altro.

Il procedimento

Prima di tutto dovremo prendere le nostre borse di pelle e levare i cordoni che servono per la tracolla e tutte le parti metalliche facendoci aiutare da un paio di forbici dove andremo ad eliminare tutti i filamenti e le parti in tessuto.

Fatto questo, andremo ad aprire la nostra borsa tagliando tutto quello che non ci serve e quindi le cerniere, le parti fondali rigide, le borchie e tutto ciò che non sia pelle o che non ci serve al fine del riciclo.

Alla fine avremo delle strisce di pelle che saranno come nuove e le teniamo da parte mentre su un cartoncino aiutandoci con dei bicchieri o qualsiasi altro elemento tondo o della forma che desideriamo, andremo a tagliare delle forme che ci saranno utili in un secondo momento.

Fatto questo, prendiamo le forme desiderate e le mettiamo tenendole unite con una molletta o una spilla su di un tessuto del colore che preferiamo e su una delle strisce della pelle ottenuta e le ritagliamo seguendo la forma.

In questo modo, avremo avuto delle decorazioni che andremo ad applicare sull’ultima striscia di pelle rimasta fino a quando non sarà completamente adornata come più ci piace secondo i nostri gusti.

In questo modo, avremo un tappeto che potremo utilizzare dove più ci aggrada fatto interamente a mano avendo recuperato le borse di pelle che ci hanno fatto compagnia durante le nostre passeggiate.