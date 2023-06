Borse, Europa in profondo rosso con gas e petrolio in rialzo

Il mercato borsistico europeo è in profondo rosso: pesano le strette monetarie da parte delle banche centrali, la fiammata inflazionistica e le tensioni in Russia. I listini del petrolio e del gas sono in rialzo.

Archiviata una sessione negativa, il capoluogo milanese ha ceduto oltre due punti percentuali, a seguito della politica restrittiva adottata dalle banche centrali per cercare di arrestare la fiammata inflazionistica. Con l’inizio della settimana i mercati borsistici europei cercano di rimettersi in carreggiata, anche se sarà un’impresa ardua dato che le vicende russe stanno destabilizzando ulteriormente lo scacchiere geopolitico internazionale.

Si attende anche il Forum di Sintra, in Portogallo, celebre evento organizzato dalla Banca centrale europea ogni anno. Per la giornata di oggi si attende il Consiglio Affari Esteri sull’Ucraina. Ad impattare sul trend dei mercati borsistici europei sono anche le notizie che giungono dalla Russia, dopo la marcia su Mosca dei mercenari della Brigata Wagner guidati da Yevgeny Prigozhin. Gli Stati Uniti parlano di una perdita della leadership del presidente russo Putin. Il sistema di potere del presidente ha evidenti “crepe”.

Borse europee in profondo rosso: trend ed andamenti in calo

In attesa del vertice di Sintra e dopo i fatti di sabato in Russia, il dollaro è salito di oltre il 2 punti percentuali rispetto al rublo, anche se al momento della scrittura il rialzo si è ridotto. I mercati azionari hanno riparto in ribasso con l’indice FTSE MIB di Milano -0,74%, il CAC 40 a -0,29%, il DAX 40 a -0,37%, l’IBEX 35 a – 0,13% e Londra a -0,28%. Gli analisti tengono d’occhio anche il mercato borsistico russo e quello ellenico, dopo i risultati delle elezioni del 25 giugno.

Ad impattare negativamente sull’andamento dei mercati borsistici è anche la decisione da parte delle banche centrali di alzare i tassi di interesse per tenere sotto controllo la fiammata inflattiva. Unica eccezione è la decisione della banca centrale nipponica di perseguire una politica accomodante. Anche la banca centrale inglese, quella elvetica e quella norvegese hanno seguito la politica adottata dalla Fed. La politica monetaria restrittiva non ha aiutato i dati negativi dei ratios dei direttori acquisti negli States e in Europa.

Sotto osservazione il vertice dei banchieri di Sintra, in Portogallo, che inizierà stasera. Nel corso della giornata di domani interverranno la presidente della Bce Lagarde e Fabio Panetta, membro tricolore del consiglio esecutivo. C’è grande attesa per l’incontro di mercoledì quando parteciperanno i governatori delle banche centrali degli Stati Uniti, Regno Unito, Eurozona e Giappone.

Borse in rosso: petrolio e gas in rialzo

Dopo i fatti di sabato in Russia, le quotazioni del gas hanno subito un’impennata a due cifre. Anche i prezzi del petrolio sono in rialzo e restano sotto monitoraggio per le possibili ricadute sulle forniture dell’oro nero in seguito alla rivolta fallita in Russia. I future del Brent sono cresciuti a 74,27$ al barile e quelli del Wti sono saliti a circa 70 dollari al barile.