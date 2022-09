Boris Johnson: due alti funzionari del governo accusati di molestie sessuali

Un segretario di Stato e un consigliere speciale di Downing Street, al servizio di Boris Johnson, sono stati individuati da due donne che raccontano abusi commessi prima della loro nomina.

Due nuovi scandali di natura sessuale nell’ormai uscente governo di Boris Johnson confermano la consueta pratica degli ultimi anni di guardare dall’altra parte di fronte a possibili casi di molestie. Due donne, il cui anonimato è stato preservato per motivi di sicurezza, hanno raccontato al podcast The Open Secret, dalla rete SkyNews, gli attacchi che hanno subito per mano di due uomini che in seguito sono stati nominati alti incarichi nell’esecutivo Johnson.

Uno di loro, come Segretario di Stato. L’altro, come consigliere speciale della squadra di Boris Johnson

Uno di loro, come Segretario di Stato. L’altro, come consigliere speciale della squadra di Boris Johnson. Anche i loro nomi non sono stati rivelati e SkyNews chiarisce in ogni momento che non è stata aperta un’indagine formale in nessuno dei casi, sebbene in almeno uno di essi vi sia stata una denuncia.

Dal racconto di entrambe le donne, che hanno lavorato come assistenti negli uffici parlamentari, emerge che, o per aver condiviso quanto accaduto con colleghi e superiori, o per aver formalmente avvertito il Cabinet Office (l’organo amministrativo che coordina Downing Street con gli altri ministeri), il modo di procedere dei due imputati era noto a molte persone.

L’indagine non accusa direttamente Boris Johnson o i suoi più stretti collaboratori di aver nominato consapevolmente queste due persone a incarichi di alta responsabilità, ma alimenta il sospetto di una certa tolleranza dannosa nei confronti di tali comportamenti. È stato il caso di Christopher Pincher, il capo del gruppo parlamentare conservatore, che ha tentato di abusare di due giovani, completamente ubriachi in un club londinese, finendo per innescare le dimissioni e la caduta di Johnson.

Il primo ministro ha mentito ai media e al parlamento affermando di non sapere nulla dei precedenti misfatti di Pincher quando lo ha nominato ad alta carica. Non solo era stato informato di precedenti indagini sulla sua condotta, ma si era persino lasciato scherzare. “Pincher per nome, pincher per natura” (nome di Pellizcón, pincher per natura; pincher potrebbe essere tradotto come pinch), affermano diversi testimoni che hanno sentito dire dal primo ministro.

“Sono stato aggredito sessualmente da qualcuno che ora è Segretario di Stato. Avevo poco più di 20 anni e non sapevo davvero come gestire la situazione”, ha detto una delle donne a SkyNews. “Ero super ubriaco. Continuò a darmi più vino, finché non fui ovviamente saturato. Dopo un po’ gli chiesi se gli dispiaceva se andavo a letto, ma non mi lasciava solo. Quando mi sono svegliato la mattina dopo ho capito cosa era successo”.

Il primo ministro ha mentito ai media e al parlamento affermando di non sapere nulla

Questa donna ha commentato quanto accaduto con il deputato per il quale lavorava e con altri colleghi, che l’hanno incoraggiata a rivolgersi alla polizia. Lo ha fatto, ma alla fine ha deciso di non andare avanti, né con la denuncia, né con una denuncia formale davanti all’organo competente del Partito conservatore. Nel caso della seconda donna, che ha raccontato come un alto funzionario che in seguito ricopriva una carica di rilievo a Downing Street abbia cercato di palparla, l’accusa è andata oltre.

“Quando ho scoperto dove avrei lavorato, ho sollevato la questione con diverse persone. E non è successo niente. Ho anche presentato una denuncia formale al Gabinetto, perché il dipartimento in cui stavo andando a lavorare era pieno di donne e sapevo che l’avrei fatto di nuovo”, ha detto. La risposta del suo capo, un consigliere anziano di Boris Johnson, è stata, sempre secondo il racconto della donna, che l’imputato in questione “era molto bello e aveva sempre molte donne intorno a lui che si gettavano tra le sue braccia”.

La risposta di un portavoce di Downing Street alle nuove accuse è stata che “tutti i potenziali dipendenti del governo sono soggetti ai necessari controlli e revisioni. Non commentiamo individui specifici”. Nel Partito conservatore, la linea di risposta ufficiale afferma che “di fronte a qualsiasi accusa di condotta criminale, suggeriamo sempre di contattare la polizia”. Gli episodi degli ultimi anni hanno un fattore comune.

Tutti i consiglieri e assistenti parlamentari – giovani desiderosi di intraprendere una carriera nel mondo della politica – sono assunti da ciascun deputato, che ha piena libertà di selezionarli e di gestire le problematiche interne del lavoro. Infine, la persona a cui dovrebbero rivolgersi per sporgere denuncia se si verifica un incidente grave è, in molti casi, la stessa persona che li ha assunti e che ha causato o tollerato quell’incidente.

“Per sopravvivere a Westminster, non hai altra scelta che aggrapparti alla rete di supporto di voci e pettegolezzi”, ha affermato la deputata laburista Charlotte Nichols. “E non sarà mai efficace al 100%. Perché a volte alcune delle persone più pericolose sono le ultime di cui sospetti qualcosa”, ha detto Nichols. Johnson, già nei suoi ultimi giorni in carica -lunedì prossimo sarà reso pubblico il nome del suo successore o successore-, ha tirato fuori le palle questa settimana, quando gli è stato chiesto se avesse fatto abbastanza per fermare la cattiva condotta sessuale nel suo governo:

“Tutto queste cose devono essere gestite in modo attento e sensibile e abbiamo processi formali per farlo. Coloro che desiderano presentare una denuncia devono farlo formalmente”. L’ancora premier non ha spiegato, però, perché in diversi di questi casi la denuncia non ha impedito ai presunti aggressori di continuare a crescere nella loro carriera professionale.