Boric annuncia nuovo Governo e riconosce il plebiscito costituzionale

Il presidente Boric parla di “sfida storica” ​​e invita tutte le forze politiche a mettere il Cile al primo posto per concordare scadenze e confini di un nuovo processo costituente.

Il plebiscito costituzionale cileno è stato visto da molti come un referendum sulla gestione del presidente Gabriel Boric. Per questo il primo designato perdente dopo il clamoroso trionfo della bocciatura (61,9% contro 38,1%) è stato il presidente cileno. Boric ha riconosciuto domenica sera che il pubblico non era soddisfatto della proposta di Costituzione elaborata dalla Convenzione e “ha deciso di respingerla chiaramente alle urne”.

Boric ha annunciato che promuoverà la creazione di un nuovo processo costituente

In un discorso unificante del Palacio de La Moneda, ha annunciato che promuoverà la creazione di un nuovo processo costituente, in cui il Congresso sarà “protagonista”, e che effettuerà un cambio di gabinetto. “Prendo questo messaggio e lo faccio mio, dobbiamo ascoltare la voce del popolo”, ha detto il presidente, che ha optato per la vittoria dell'”approvazione” nel plebiscito. Per tutta la campagna, il sostegno al governo di sinistra è stato allineato con il sostegno alla proposta costituzionale.

Secondo l’ultimo sondaggio Cadem, il 39% dei cileni sostiene la leadership di Boric, praticamente la stessa percentuale che domenica ha sostenuto la proposta costituzionale. Gli analisti politici hanno già avvertito dei danni che potrebbe causare un rifiuto della nuova Carta Fondamentale, su cui ha basato gran parte del suo programma. “Sappiamo anche che le sfide del nostro Paese non si esauriscono nella questione costituzionale”, ha detto il presidente per dare un segno di calma al riguardo.

Tuttavia, gli esperti vedono anche un’opportunità per reindirizzare il processo e mettere alla prova la loro leadership. “Prometto di fare tutto da parte mia, per costruire, insieme al Congresso e alla società civile, un nuovo itinerario costitutivo che ci dia un testo che, raccogliendo gli insegnamenti tratti dal processo, riesca a interpretare una grande maggioranza di cittadini”, ha detto Boric.

Il presidente ha colto l’occasione per confermare che oggi incontrerà il presidente del Senato, Álvaro Elizalde, e la Camera dei deputati, Raúl Soto, per analizzare gli scenari legislativi dopo il plebiscito. Nel pomeriggio ha convocato al palazzo del governo i vertici dei partiti al potere e l’opposizione per discutere la strada da seguire. “Al di là delle legittime differenze, so che prevale la voglia di dialogo e di incontro”, ha detto Boric nel suo intervento.

Il Presidente ha sottolineato che per “affrontare queste importanti sfide saranno necessari rapidi adeguamenti”

Ha inoltre sottolineato che per “affrontare queste importanti sfide saranno necessari rapidi adeguamenti” nelle squadre di governo, “per affrontare questo nuovo periodo con rinnovato vigore”. Uno dei nomi che suona di più per il cambiamento è quello di Izkia Siches, ministro dell’Interno.

Prima che il presidente si rivolgesse ai cittadini su una rete nazionale intorno alle 21.00 ora locale, il leader del Partito Repubblicano ed ex candidato presidenziale di estrema destra, José Antonio Kast, ha lanciato duri dardi contro il presidente. Kast, che praticamente non si è presentato durante l’intera campagna di respingimento, ha assicurato che “non c’è dubbio che questo trionfo del rifiuto sia anche un tremendo fallimento del presidente Gabriel Boric e del suo intero governo”.

E ha parlato direttamente al suo ex contendente: “Presidente Boric, questa sconfitta è anche la sua sconfitta”.Boric ha fatto appello alle arene comuni, consapevole che richiede la volontà del diritto per compiere un nuovo processo. “Non partiamo da zero”, ha detto nel suo discorso, in cui ha sottolineato che c’è già consenso sulle ingiustizie, gli abusi e le disuguaglianze che esistono in Cile. Ha anche parlato del ruolo guida delle donne e dei bambini e del rispetto delle discrepanze per continuare ad avanzare nel processo costituzionale.