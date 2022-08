Bonus università, 700 euro a disposizione per gli studi: fai richiesta | Hai pochi giorni

By

La Regione Lazio conferma l’iniziativa per incentivare istruzione e formazione: è in arrivo il Bonus università 700 euro. Il bando si rivolge agli studenti meritevoli che hanno ottenuto un buon punteggio all’esame di Maturità 2022. Rispetto agli anni precedenti, il bonus per iscriversi all’Università è aumentato di 200 euro.

Su 13 milioni di euro stanziati per i vari bandi di promozione culturale dai fondi Por Fse Lazio 2014-2020 e Pe Lazio FsePlus 2021-2027, 5 milioni sono destinati ad inserire nelle strutture universitarie laziali gli studenti meritevoli con reddito basso.

Vediamo quali sono i requisiti, quando scade il termine per presentare la domanda ed altri dettagli.

Bonus Università 700 euro: bando riconfermato

Da svariati anni la Regione Lazio finanzia bandi per la formazione e l’istruzione. Anche quest’anno viene riconfermato il bando per sostenere l’iscrizione all’università sul territorio laziale con un bonus di 700 euro una tantum per studenti meritevoli.

Il bando per l’anno scolastico 2022-2023 non è ancora uscito ma i requisiti necessari per accedere all’incentivo si possono dedurre dalle informazioni degli anni passati.

Di solito, la pubblicazione del bando avviene a novembre e bisogna presentare la domanda entro 30 giorni.

Bonus Università: requisiti per ottenerlo

Come accennato, il bonus università quest’anno aumenta di 200 euro rispetto agli anni precedenti. Serve agli studenti meritevoli per iscriversi al primo anno presso una delle università del Lazio.

Per aggiudicarsi il bonus, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti: