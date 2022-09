Bonus TV raddoppia, tutti i requisiti per averlo: controlla se spetta anche a te

Un bonus TV raddoppiato per tutte le famiglie italiane e bisogna muoversi per vedere come fare per ottenerlo. Ecco i requisiti e dove fare domanda.

La TV è diventata la migliore amica di tutti e se da una parte gli utenti si lamentano del Canone Rai, dall’altra saranno felici di sapere che esiste il bonus TV raddoppiato a disposizione per una buona fetta di persone. Impossibile fare a meno della televisione, soprattutto ora in un momento dove le piattaforme streaming permettono di vedere i contenuti come al cinema. Tecnologia e innovazione si fondono insieme, tanto che gli utenti desiderano solo trovare i programmi preferiti per vivere un momento di relax assoluto.

Scopriamo insieme quali sono i requisiti del bonus TV e come richiederlo?

Televisione, migliore amica di tutti?

Nella maggior parte delle case degli italiani non manca mai una o più televisioni che sono dislocate in ogni ambiente. È un momento di relax o di puro divertimento, dallo sport sino ai film o le serie TV per gli appassionati.

Accendere questo apparecchio significa anche informarsi, avere compagnia e con le tecnologie moderne anche potersi collegare al web per verificare mail o affini. Insomma, una casa senza TV è quasi impossibile da trovare ed è per questo che il Governo ha pensato ad un bonus TV raddoppiato.

Bonus TV raddoppiato, caratteristiche

All’interno del nuovo decreto aiuti si è pensato di incrementare lo sconto per l’acquisto di nuove TV, nel rispetto di quanto richiesto in merito agli standard del digitale terrestre.

Non solo, le agevolazioni sono tante e una in particolare riguarda anche gli apparati satellitari. Facciamo chiarezza? Durante l’ultimo consiglio dei ministri sono stati stanziati 14 miliardi di euro.

Gli incentivi, come accennato, sono diversi e gli utenti potranno usufruire di non pochi aiuti concreti. Tra questi si parla anche del bonus TV raddoppiato che da 30 euro arriva sino a 50 euro. Una agevolazione che è stata pensata al fine di poter aiutare le famiglie che desiderano acquistare il nuovo apparecchio, ma non possono.

Chi può richiedere il Bonus TV potenziato

Questa agevolazione è dedicata ai nuclei familiari che presentano un ISEE che non supera i 20mila euro. La destinazione d’uso riguarda l’acquisto di una nuova televisione oppure del decoder da aggiungere per vedere tutti i canali.

Non è tutto, per le famiglie italiane c’è anche il bonus rottamazione TV del 20% sul prezzo di acquisto (per un totale massimo di 100 euro). In questo caso non viene richiesto l’ISEE, ma potrà essere richiesto solo una volta per famiglia.

Quali sono i requisiti per il bonus TV

Il bonus per acquistare la TV è attivo sino a fine dicembre 2022 ed è uno sconto che si chiede al venditore, da applicare sul costo dell’apparecchio. Come accennato, con questo sconto erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico si potrà acquistare un televisore oppure un decoder nuovo di ultima generazione online oppure in negozio.

Per ottenere questo sconto, il venditore dovrà ricevere una autocertificazione con la richiesta dell’agevolazione. Al suo interno dovrà essere dichiarato il valore dell’ISEE che non è oltre ai 20mila euro.

Il modulo si scarica dal sito ufficiale del Mise, oppure si chiede al negozio fisico dove viene comprato il televisore.